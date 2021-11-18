Apple внезапно капитулировала. iPhone и MacBook разрешено ремонтировать дома

Apple разрешила пользователям самостоятельно ремонтировать iPhone и MacBook и закупать у нее оригинальные запчасти. Годами компания всячески боролась с домашним ремонтом, а тут вдруг решила в корне изменить свое отношение к нему. С чем это может быть связано, остается загадкой.

Apple расщедрилась

Компания Apple запустила программу самостоятельного ремонта своей техники под названием Self Service Repair. Как пишет CNBC, это означает, что теперь каждый пользователь сможет ремонтировать iPhone или компьютеры Mac прямо у себя дома, без необходимости обращения в сервис-центр.

Более того, такой ремонт будет осуществляться без использования запчастей, заказанных из Китая или купленных через третьих лиц, к Apple не имеющих никакого отношения. Компания будет официально продавать пользователям легальные оригинальные комплектующие.

Следует отметить, программа Self Service Repair для самой Apple – это нечто из ряда вон. Компания известна своей нелюбовью ко всему, что связанно с ремонтом ее техники за пределами авторизованных сервисных центров.

Повезло пока не всем

Согласно описанию, программа Self Service Repair действует пока не во всем мире и распространяется далеко не на весь спектр гаджетов Apple. Ее «обкатка» пройдет в США и затронет в первую очередь владельцев новейших смартфонов iPhone 12 и iPhone 13. На начальном этапе пользователи смогут приобрести для самостоятельной замены дисплейные модули, батареи и модули камеры.

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В дальнейшем Apple намерена расширить список доступных запчастей для iPhone. Также в будущем появятся комплектующие для ноутбуков и настольных ПК Mac с процессором M1. Но тут Apple не уточняет, касается ли это лишь моделей 2020 модельного года – MacBook Pro 13, MacBook Air и Mac mini. В 2021 г. компания показала новые лэптопы на базе более современных CPU M1 Pro и M1 Max.

Заказ необходимых для ремонта деталей можно будет сделать в интернет-магазине Apple. Пользователям доставят не только необходимые комплектующие, но и подробные инструкции по их установке. Также пользователи смогут рассчитывать на дополнительную скидку – для ее получения нужно сдать Apple старые или поломанные компоненты, замененные в процессе самостоятельного ремонта.

Планы Apple

Согласно предоставленной самой Apple информации, пользователи получат доступ к той же базе комплектующих, которой пользуются и авторизованные сервисные центры. Точный список запчастей, которые они смогут приобрести, компания не раскрывает.

Известно лишь, что перечень будет состоять из более чем 200 компонентов, и это только для iPhone 12 и iPhone 13.

Пока неясно, собирается ли Apple продавать пользователям комплектующие для более ранних моделей своих смартфонов, которые все еще доступны в рознице. К примеру, в России до сих пор легально продается iPhone 11 двухлетней давности.

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В США программа Self Service Repair начнет действовать в самом начале 2022 г. В течение года она появится и в других странах, но их список Apple не публикует.

Хитрая затея Apple

На момент публикации материала не было доподлинно известно, зачем Apple понадобилось разрешать пользователям самостоятельно ремонтировать ее технику, да еще и использовать оригинальные запчасти. В частности, у компании есть платная услуга AppleCare+, которая предусматривает скидку на ремонт в сервис-центрах и приносит Apple дополнительный доход.

Компания на протяжении многих лет чинила препятствия тем, кто хотел чинить свои iPhone, iPad и другие устройства самостоятельно. Это и неработающий Face ID при замене экрана на новых iPhone без обращения в авторизованную мастерскую, и проблемы в работе Touch ID по той же причине, и лишение гарантии.

Apple не гнушалась никаких ухищрений, лишь бы не давать пользователям возможность самостоятельного ремонта техники. Еще в начале октября 2018 г. CNews писал, что после замены некоторых компонентов в iMac Pro и MacBook Pro 2018 компьютеры попросту переставали работать. Для их «воскрешения» нужно было запустить специальное диагностическое ПО Apple, доступ к которому был исключительно у специалистов авторизованных мастерских по ремонту.

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В мае 2019 г. CNews сообщал, что Apple стала применять тактику запугивания пользователей, чтобы у тех даже и в мыслях не было самостоятельно чинить ее продукцию. А в самом начале 2020 г. компания решила поменять условия поставки оригинальных комплектующих независимым мастерским. Она позволила самой себе устраивать им тотальные проверки, притом даже после прекращения действия договора, и требовать у них персональные данные клиентов. Кроме того, новые условия предусматривали немалые штрафы за использование сервисами запчастей сторонних производителей.

Теперь же Apple неожиданно решила «повернуться лицом» к пользователям, желающим чинить свои iPhone своими силами. Как известно, устройства Apple на фоне конкурентов имеют крайне низкую ремонтопригодность. Для их разборки почти всегда требуется специнструмент, который есть в распоряжении далеко не каждого пользователя техники Apple.

Не исключено, что затея с программой Self Service Repair может быть нацелена на повышение продаж новых устройств. Выгода в этом случае тройная: пользователь купил iPhone, повредил, к примеру, камеру и заказал у Apple новую для самостоятельного ремонта. В процессе замены он по неопытности может сломать еще и экран, и ему придется либо покупать новый смартфон целиком, либо дополнительно заказывать новый дисплейный модуль.