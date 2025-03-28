Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров

В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Комитет играет стратегическую роль в формировании профессиональных стандартов управления цифровой трансформацией, поддержке инфраструктурных инициатив и продвижении российских ИТ-решений. В новой роли Олег Аксенов сосредоточится на развитии отрасли через внедрение передовых практик крупных системных интеграторов, а также на укреплении взаимодействия между участниками ИТ-рынка и смежных сфер.

lan2.jpg
Ланит
Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров

Среди ключевых задач, которые Олег Аксенов планирует решать в рамках Комитета, — создание единой площадки для диалога между ИТ-специалистами, экспертами по кибербезопасности, инженерами и HR-менеджерами. Особое внимание будет уделено вопросам масштабирования ИТ-проектов с учетом региональной специфики, включая преодоление инфраструктурных ограничений. Отдельное направление работы связано с развитием кадрового потенциала отрасли. В условиях роста зарплатных ожиданий и трансформации системы образования необходимо выработать новые механизмы привлечения, обучения и удержания высококвалифицированных ИТ-специалистов.

Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция»: «Современные российские технологии уже сегодня способны полностью замещать зарубежные аналоги, а роль системных интеграторов становится все более значимой в условиях глобальных изменений. Наша цель — объединить усилия всех участников рынка, чтобы обеспечить бизнес надежными и эффективными решениями».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

IBM бежит из США. Компания увольняет американцев, нанимает индийцев и может перенести штаб-квартиру в Индию

Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров

Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153