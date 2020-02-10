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В «AliExpress Россия» назначен новый технический директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Как стало известно CNews, в «AliExpress Россия» на позицию CTO назначен Анатолий Орлов, ранее занимавший позицию технического директора в Ozon.

За время работы в Ozon Анатолий смог усилить ИТ-составляющую компании и собрал одну из сильнейших команд разработки. С 2015 по 2018 год он был руководителем лаборатории больших данных ФРИИ.

Ранее, с 2005 по 2015 год, Анатолий работал в компании «Яндекс», где с 2005 по 2007 год руководил разработкой «Яндекс.Маркет». Также занимал ключевые должности, включая позицию руководителя разработки поисковой системы «Яндекса». Именно в этот период решалось, сохранит ли компания статус ведущей поисковой системы в России.

«Если посмотреть на крупные компании, которые появились в последние 15 лет, то значительная часть из них появилась по принципу «в давно существующую индустрию пришли программисты и научили всех правильно работать». Сначала программисты придумали интернет. Потом оказалось, что реклама в интернете работает эффективней, чем классические методы рекламы, и программисты научили всех рекламе. Позднее программисты научили всех ездить на такси и смотреть телевизор. А сейчас программисты учат бизнес продавать товары в интернете. К слову, ритейл занимает более 10 % ВВП. Это очень много по сравнению с индустрией рекламы или такси. На мой взгляд, прямо сейчас лучшее место для работы и развития больших проектов – это e-commerce», – сказал Анатолий Орлов.

В этом году Анатолий планирует расширить штат сотрудников департамента разработки до 200-300 человек. Команда под его управлением займется разработкой продуктов, которые будут соответствовать масштабу и специфике компании.

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