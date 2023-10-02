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«Систэм электрик» продолжает реализацию программы развития завода «Потенциал» в объеме 1,5 млрд рублей

Российская производственная компания «Систэм электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает реализацию программы по модернизации и повышению эффективности промышленных процессов на заводе «Потенциал» в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл).

Расширение производства, ремонтные работы и строительство новых инфраструктурных объектов на предприятии осуществляются в рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве, которое генеральный директор «Систэм электрик» Алексей Кашаев и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 г. До 2025 г. компания инвестирует в развитие завода 1,5 млрд руб.

На предприятии был запущен первый лазерный комплекс прецизионной гравировки, маркировки и резки. Основное преимущество нового комплекса – высокая скорость процесса, надежность, гибкость перестройки и устойчивость изображения. Благодаря новому оборудованию завод способен полностью автоматизировать маркировку деталей, увеличить производительность и повысить уровень безопасности труда.

В штамповочном производстве внедрено новое решение по размотке и рихтовке металлической ленты. Оборудование обеспечивает высокую точность размеров изготавливаемых деталей, что повышает качество готовой продукции, а также позволяет более рационально использовать производственные площади и делает процесс работы безопаснее. Завершены пусконаладочные работы нового бесцентрово-шлифовального станка для запуска собственного производства метчиков для штамповочного цеха, где также установлен новый автоматический поворотный стол, позволяющий эвакуировать готовые детали и подавать подменную тару без остановки пресса.

На повышение качества выпускаемой продукции направлены и обновления в литьевом цехе – установлены и введены в работу пять новых термопластавтоматов на замену устаревших литьевых машин. Важное преимущество нового оборудования – наличие роботов-манипуляторов, осуществляющих съем деталей и перемещение на конвейер для последующей укладки в тару. Такой процесс позволяет избежать появления царапин и дефектов на деталях. А чтобы полностью снять риски перегрева и остановки термопластавтоматов, запущен новый охладитель, формирующий контур дублирования системы охлаждения прессформ при любых температурах наружного воздуха.

На покрасочно-пленочном участке модернизирован процесс размешивания лакокрасочных материалов. Благодаря новому гироскопическому миксеру процесс стал автоматическим. Интеллектуальная система управления настраивает различные параметры смешивания – давление зажима, скорость вращения и время смешивания, что делает покрытие максимально стойким.

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Кроме того, завершился ремонт лаборатории технических испытаний. Модернизация позволила улучшить условия труда и высвободить дополнительные площади под новое оборудование. Лаборатория осуществляет входной, выходной и производственный контроль сырья и готовой продукции согласно ГОСТ и Техническим условиям, что позволяет заводу «Потенциал» поддерживать высокий уровень надёжности выпускаемых электроустановочных изделий.

Ранее в этом году была запущена новая подстанция на 10 кВ с полной заменой наружных кабелей от подстанции до каждого здания. Ее запуск не только способствует более эффективному распределению электроэнергии на заводе, но и создает возможности для дальнейшего расширения производства. Также были введены в эксплуатацию новые насосные станции хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения с прокладкой трубопровода до всех зданий и возведен вспомогательный склад. Помимо этого, завершено строительство кабеленесущих конструкций для прокладки сетей электроснабжения, водоснабжения и отопления, обновлены фасады главного административного и трех производственных корпусов, реализованы ремонты офисных и административно-бытовых помещений, асфальтового покрытия, благоустроена не только территория завода, но и прилегающая городская.

Работы продолжаются в непрерывном режиме, и уже к концу 2023 г. у предприятия появится новый транспортный цех с очистными сооружениями для рециркуляции и экономии воды, закончится ремонт фасадов автоматно-штамповочного цеха и корпуса сборочного производства.

Модернизация и расширение производства «Потенциала» создает потребность в привлечении новых профессиональных кадров, поэтому предприятие активно поддерживает учебные заведения, в том числе и через систему грантов с целью воспитания нового поколения высококлассных специалистов.

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