Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Инфраструктура
|

Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости» Франции за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы

Во Франции задержали девятерых представителей руководства компании по производству полупроводников. Арестованных подозревают в передаче Китаю и России уникальных разработок компании Ommic, которая была «технологическим самородком» Франции, а с недавних пор принадлежит американцам.

Аресты руководства Ommic

Во Франции задержали девятерых представителей руководства компании по производству полупроводников Ommic из города Лимей-Бреванн, недалеко от Парижа. Аресты прошли в рамках расследования дела о незаконной передаче технологий Китаю и России. Об этом сообщила французская ежедневная газета Le Parisien со ссылкой на материалы дела.

Французские власти считают «стратегической» технологию изготовления чипов с применением нитрита галлия, которая была разработана Ommic, специализирующейся, в частности, на выпуске монолитных микроволновых интегральных схем. Такие чипы могут применяться как в научных, так и в военных целях, в том числе в радарах и ракетах.

За передачу иностранной державе технологий и документов, способных нанести ущерб национальным интересам страны, во Франции может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Расследование

Разведка Франции давно отслеживала связи Ommic с Китаем, сообщает издание. Решение о задержании и допросе представителей руководства компании было принято в марте 2023 г.

Первые подозрения появились в январе 2021 г. после перехвата партии из 844 чипов, относящихся к технологиям двойного назначения, которые направлялись в Китай, и которые компания не задекларировала должным образом. Позже следствие выявило целую сеть поставок подобных товаров не только в Китай, но и в Россию, причем как через Китай, так и через другие страны, в том числе Литву и Бельгию.

makom700.jpg

Фото: Macom
Руководство компании Ommic подозревают в передаче Китаю и России технологий, которые могут быть использованы для производства радаров и ракет

Особую обеспокоенность французских властей вызвал тот факт, что 94% акций компании якобы контролировал 64-летний китайский бизнесмен через основанные во Франции фирмы. Утверждается, что он поставил на ключевые посты близких ему людей и даже отправлял работать в Китай французских инженеров, а также якобы создал в Китае аналогичную компанию, занимающуюся разработками в той же сфере. Ему тоже предъявлены обвинения, но заочно, так как он находится в Китае.

«Технологический самородок» Франции

На открытии нового завода Ommic в сентябре 2017 г. депутат французского парламента Лоран Сен-Мартен (Laurent Saint-Martin) называл эту компанию «технологическим самородком» Франции, а мэр города Лимей-Бреванн Франсуаза Лекуфль (Françoise Lecoufle) — «гордостью» города. «У нас есть все шансы войти в тройку лучших в мире. Мы стремимся к 100 млн евро оборота в 2020 г.», — добавил Фабьен Робер (Fabien Robert), представитель руководства компании. Ommic, как писала тогда Le Parisien, разработала более эффективную технологию производства микросхем для оснащения передатчиков и приемников ретрансляционных антенн. Разработка Ommic отличается от существующих аналогов тем, что при вдвое меньшем потреблении, мощность их микросхемы в три раза больше. К тому же есть возможность производить их из материала, в три раза более дешевого, чем у конкурентов.

После выявления неправомерных действий французские власти приостановили деятельность Ommic и конфисковали десятки миллионов евро с ее счетов, уточняет газета. А в июне 2023 г. производитель полупроводников Macom из Лоуэлла (штат Массачусетс, США), купил ключевые производственные мощности и технологии Ommic. Онлайн журнал Semiconductor Today сообщал о завершении сделки и о том, что приобретение обошлось американской компании в 38 млн евро.

Самое северное внедрение: как SberCRM автоматизировал работу туроператора в Заполярье

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS

Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии

«Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще