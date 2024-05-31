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Тимирязевка и АО «ГЛОНАСС» займутся развитием спутниковых навигационных технологий в АПК

В ходе встречи в Тимирязевской академии стороны договорились объединить усилия в области научно-образовательной и практической деятельности. Начало совместной работе положили ректор университета, академик РАН, профессор Владимир Трухачев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

На встрече руководители отметили необходимость интенсивного развития в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий, высокоточного позиционирования с использованием спутниковых каналов связи и технологий системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в аграрном секторе.

Придать импульс решению задачи, стоящей перед аграрной отраслью, призвано соглашение о сотрудничестве между Тимирязевской академией и АО «ГЛОНАСС». В его основе лежит совместная научно-образовательная деятельность в сфере обеспечения высокоточного определения местоположения подвижных наземных транспортных средств и летательных аппаратов, в том числе сельскохозяйственного назначения, с использованием информационных технологий АО «ГЛОНАСС».

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Ректор, академик РАН, профессор В.И. Трухачев поблагодарил АО «ГЛОНАСС» и лично генерального директора А.А. Райкевича за интерес к Тимирязевской академии. По словам главы вуза, благодаря сотрудничеству с компанией студенты и специалисты получат возможность работать с лучшими инженерными кадрами и самыми передовыми технологиями в мире.

«Ключевой проект нашей совместной работы с Тимирязевской академией — тестирование, отработка и масштабирование отечественного сервиса высокоточной навигации и интеграция нашей гибридной сети связи для беспилотной сельхозтехники. Подобные услуги в нашей стране ранее предоставляли только иностранные провайдеры. Сегодня нашу виртуальную сеть связи с максимальным радиопокрытием территории России используют ведущие российские компании-разработчики автономных технологий для сельскохозяйственных транспортных средств. Дальнейшее развитие технологий АО «ГЛОНАСС», объединение наших компетенций обеспечат технологический и навигационный суверенитет агропромышленной отрасли», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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