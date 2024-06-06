Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации

Спутниковый сегмент для гибридной связи на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о подготовке такого проекта и стратегическом партнерстве в области технологического и навигационного суверенитета России.

Компании договорились о проведении пилотных проектов и тестировании совместных решений в рамках ряда стратегических государственных задач. В частности, речь идет об аварийном оповещении через «ЭРА-ГЛОНАСС» для любых видов транспорта и подвижных объектов на всей территории страны в зонах отсутствия сотовой связи. Также Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут отрабатывать мониторинг и каналы управления беспилотными воздушными судами с использованием спутниковой связи в рамках концепции «Цифрового неба России».

«Мы являемся участниками федерального проекта «Развитие высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы» и отрабатываем различные модели использования наших низкоорбитальных спутниковых группировок для решения стратегических задач страны. Функционал применения малых космических аппаратов может быть совершенно разным – от оптического и радарного зондирования Земли до интернета вещей, загоризонтного мониторинга и управления беспилотными воздушными судами с использованием спутниковых каналов связи. Проведение совместных пилотных проектов по тестированию и апробации технологий гибридной сети связи расширяет спектр применения наших спутниковых систем для многих отраслей, в том числе транспортной», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Перспективная программа Sitronics Group включает в себя создание и запуск более 200 космических аппаратов различного назначения: спутники для автоматической идентификационной системы (AИС), IoT, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения.

Алексей Райкевич отметил, что партнерство компаний объединит уникальные компетенции и позволит повысить безопасность миллионов пользователей транспортных услуг, а также открыть небо для массового внедрения беспилотной авиации.

«Новой вехой развития станет использование гибридной связи для «ЭРА-ГЛОНАСС». Сегодня к системе подключено уже более 11 млн транспортных средств, она ежегодно спасает тысячи жизней водителей, пассажиров и пешеходов при ДТП. Мы реализуем сервис мониторинга общественного транспорта во всех регионах. Аварийное оповещение там, где нет покрытия сотовой связью, повысит безопасность и откроет новые возможности для развития логистики, туризма. Это ускоряет решение национальных целей развития на период 2030-2036 гг., установленных Президентом России Владимиром Путиным, по снижению смертности при ДТП, сохранению жизней и здоровья людей. В части национального проекта по развитию беспилотных авиасистем мы разрабатываем решение, которое сформирует связность существующих и перспективных авиабеспилотников, обеспечит бесшовное и безопасное небо для применения этой технологии», – сказал глава АО «ГЛОНАСС».