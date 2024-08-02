Теперь и на Камчатке: спутниковый интернет от «Триколор» стал доступен на Дальнем Востоке

Спутниковый интернет от оператора «Триколор» стал доступен клиентам на Дальнем Востоке в зоне покрытия российского спутника «Экспресс–АМУ7». Он предоставит доступ к глобальной сети тысячам населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Сигнал обеспечивает российский спутник «Экспресс-АМУ7», который был введен в эксплуатацию в 2022 г. для работы спутниковой группировки ФГУП «Космическая связь». Таким образом, «Триколор Интернет» появится на ранее не охваченной территории Сибири и Дальнего Востока: в Магаданской области, Красноярском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия) и на Чукотке.

Скорость скачивания данных составит до 10 Мбит/с. Стоимость услуги начинается от 990 руб. в месяц.

«Спутниковый интернет помогает в ситуации, когда отсутствует или недостаточно развита наземная телекоммуникационная инфраструктура. Большие территории восточной части страны, растущий спрос на онлайн-сервисы, развитие туризма — все это делает наш сервис отличным решением для тысяч населенных пунктов, где нужен скоростной интернет», — сказал директор по маркетингу «Триколор» Алексей Никитин.

Проект «Триколор Интернет» запущен в 2016 г. Весной 2024 г. оператор запустил Hotspot для бизнеса. Сервис предоставляет точку доступа Wi-Fi, подключенную к спутниковому интернету, с обязательной идентификацией до 40 пользователей. В «Триколор» полагают, что потенциально новый сервис будет полезен рынку глэмпингов.