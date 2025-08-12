Раскрыт план спасения Intel. Нужно просто утопить ее в миллиардах и выгнать азиатского гендиректора

Экс-гендиректор Intel Барретт заявил, что знает, как спасти компанию, которую он в свое время провел через множество кризисов. По его мнению, нужно выполнить всего два условия – выдать Intel $40 млрд и уволить нынешнего СЕО, имеющего связи с Китаем. Барретт уверен – после этого Intel расцветет, но за нового гендиректора теперь горой стоит сам Президент США.

Уволить и заплатить

Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт (Craig Barrett) предложил очень простой и в то же время радикальный план по оздоровлению компании, которая находится в очень плачевном состоянии. В своей статье для журнала Fortune Барретт написал, что для поднятия Intel с колен нужно всего лишь два простых действия, притом он не уточнил, какое из них должно быть выполнено первым.

Один из двух шагов – это предоставление Intel денег в размере $40 млрд, пишет Tom’s Hardware. Источником денег Барретт видит в первую очередь инвестиции. По его мнению, в Intel должны вложиться крупные американские ИТ-компании, в том числе и Apple, которая до 2020 г. была одним из крупнейших клиентов Intel.

Второй шаг – это «обезглавливание» компании, которой сам Крейг руководил на протяжении семи лет. Он считает, что от нынешнего гендиректора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) нужно избавиться как можно скорее, но с этим могут возникнуть проблемы.

Что не так с новым СЕО

Действующий гендиректор Intel – это бизнесмен Лип-Бу Тан, замешанный в связях с Китаем, с которым у США с 2018 г. торговая война. Ее развязал нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump).

Intel Когда-то давно процессоры Intel считались эталонными. Сейчас они почти во всем уступают чипам AMD

Тан находится у руля с марта 2025 г. – его поставили, чтобы тот разгреб завалы, оставленные предыдущими двумя СЕО. Первый – это бывший финдиректор Intel Роберт Свон (Robert Swan), который растерял множество клиентов, в том числе Apple, и распродал несколько бизнесов Intel, в том числе, опять же, Apple.

Ему на смену пришел ветеран компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который довел компанию до крупнейших в истории квартального и годового чистых убытков. Он покинул пост в декабре 2024 г., и именно его сменил Тан.

Но пока Тан совершенно не справляется. Он уже уволил несколько тысяч человек, покусился на новый техпроцесс Intel 18А и довел компанию до нового сверхкрупного квартального убытка.

(Не)надежный друг

Против Тана на должности СЕО Intel открыто выступают сенаторы США, утверждая, что бизнесмен, имеющий связи с КНР и одновременно руководящий стратегически важной ИТ-компанией, у которой есть контракты с американским Минобороны – это угроза нацбезопасности США.

Дональд Трамп тоже заявил, что Тана нужно уволить как можно скорее. Однако Intel быстро, за пару дней, обустроила встречу своего гендиректора с главой государства, по результатам которой Трамп изменил свое мнение на прямо противоположное и теперь всячески одобряет и поддерживает нахождение Тана на посту главы Intel.

Нельзя исключать, что Трамп может вновь развернуться на 180 градусов. Однако пока второй из двух шагов по оздоровлению Intel, предложенный Барреттом, едва ли выполним.

В чем замысел

Баррет считает, что оздоровление Intel путем вливания $40 млрд и увольнения Тана – это спасение способности США производить современные микросхемы. Он предупредил, что без срочного финансирования Intel рискует уступить критически важные позиции зарубежным конкурентам, что является беспрецедентным, учитывая, что компания играет ключевую роль в современных амбициях США области полупроводников.

Барретт отдельно подчеркнул, что лидерство в производстве микросхем требует значительных инвестиций, опережающих спрос на годы. Он также акцентировал внимание на том факте, что Intel – единственная американская компания, которая может конкурировать с тайваньской TSMC – крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем с долей рынка более 50%.

Барретт предложил, чтобы восемь крупнейших клиентов Intel, включая Apple, Google и Nvidia, внесли по $5 млрд каждый в обмен на гарантированные внутренние поставки и ценовые рычаги против азиатских конкурентов.

Помимо прочего, Барретт раскритиковал нежелание нынешнего руководства Intel инвестировать в техпроцесс 14A без предварительных контрактов с клиентами. Он назвал такой подход «шуткой» (a joke) и предупредил, что из-за этого Intel может безнадежно отстать от конкурентов.

14А – это техпроцесс 1,4 нм. Сейчас Intel развивает 18А (1,8 нм), но почти безуспешно – количество брака зашкаливает.

Барретт подытожил, что его предложение – это необходимое условие как для национальной безопасности США, так и для стабильности цепочки поставок. Он заявил, что США не могут позволить Intel упустить лидерство в производстве полупроводников.

СЕО на опыте

Барретт – это один из самых успешных гендиректоров Intel. Он возглавил компанию в относительно неспокойное время – в 1997 г., когда мир погрузился в кризис из-за лопнувшего так называемого «пузыря доткомов». Это был период, когда моментально расплодившиеся интернет-компании столь же стремительно закрывались, нанося ущерб экономике.

Тем не менее, под руководством Баррета Intel не только выжила, но и продолжила преуспевать, не позволяя AMD, которая постепенно уничтожает Intel в течение последних восьми лет, поднять голову. Он руководил компанией до 2005 г., уступив должность Полу Отеллини (Paul Otellini), который находился во главе компании до 2013 г.

На смену Отеллини пришел Брайан Кржанич (Brian Krzanich), последний на данный момент СЕО, при котором Intel росла. После него в 2019 г. компанию возглавил упомянутый Роберт Свон, а Гелсингер сменил его в 2021 г.