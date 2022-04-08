Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов

Nissan представила прототип завода по производству ламинированных, полностью твердотельных аккумуляторных элементов, старт работы которого компания планирует в 2028 г. Этот прототип установки, расположенный в исследовательском центре Nissan в префектуре Канагава, создан для дальнейшего развития полностью твердотельных аккумуляторов.

В соответствии со своей стратегией Nissan Ambition 2030 компания намерена вывести на рынок электромобиль с полностью твердотельными батареями собственной разработки к 2028 финансовому году. Она планирует создать опытную производственную линию на своем заводе в Иокогаме в 2024 финансовом году, при этом материалы, дизайн и процессы для производства прототипов на линии будут изучены на опытном участке завода. Nissan считает, что стоимость полностью твердотельных аккумуляторов может быть снижена до $75 за кВт*ч в 2028 финансовом г. и до $65 за кВт*ч впоследствии — это поставит электромобили на тот же уровень цены, что и автомобили с бензиновым двигателем.

Ожидается, что полностью твердотельные аккумуляторы станут технологией, которая изменит правила игры и повысит популярность электромобилей. Их энергоемкость примерно в два раза выше, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов, они быстрее заряжаются и дешевле за счет использования менее дорогих материалов. Благодаря этим преимуществам Nissan рассчитывает применять полностью твердотельные аккумуляторы в широком спектре сегментов автомобилей, включая пикапы, что сделает электромобили компании более конкурентоспособными.

Кунио Накагуро (Kunio Nakaguro), исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам, сказал: «Nissan является лидером в области технологий электрификации благодаря широкому спектру исследований и разработок — от исследований материалов аккумуляторов на молекулярном уровне до разработки безопасных и высокопроизводительных электромобилей. Наши инициативы даже включают развитие городов с использованием электромобилей в качестве аккумуляторных батарей. Знания и опыт, полученные в ходе разработок, дают нам возможность активно развивать работу над полностью твердотельными аккумуляторами, включая важнейшие элементы технологии. В дальнейшем наши научно-исследовательские и производственные подразделения продолжат совместную работу по использованию этого опытного производственного объекта и ускорению практического применения полностью твердотельных аккумуляторов».