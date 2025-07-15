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«МегаФон» масштабировал телеком-инфраструктуру в деревнях, селах и СНТ Нижегородской области

К пику садово‑огородных работ и отпускному сезону «МегаФон» масштабировал телеком-инфраструктуру в деревнях, селах и СНТ Нижегородской области. Повышенные скорости мобильного интернета позволят садоводам и дачникам оперативно находить полезные советы по уходу за урожаем и рецепты заготовок, а любителям отдыха на воде оставаться на связи с близкими и делиться фотографиями своих трофеев. В целом с начала лета инженеры оператора запустили и модернизировали более 30 телеком-объектов в отдаленных локациях региона, что позволило ускорить передачу данные в среднем на 20%.

В Борском городском округе новые базовые станции теперь обеспечивают дополнительную связь в поселке Неклюдово и деревне Чистяки, а также в садоводческом некоммерческом товариществе «Здоровье» вблизи железнодорожной станции Рекшино – здесь находится один из самых крупных дачных массивов области. Кроме того, Борское направление, также как и Ковернинский район, где также запущен телеком-объект, является одним из самых популярных у грибников. Установленные базовые станции работают сразу в низких, средних и высоких частотных диапазонах – такое решение даёт достаточную ёмкость для большого числа абонентов и хорошее проникновение радиосигнала внутрь построек.

Новая базовая станция запущена и в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района. На этой экологически чистой территории планируется построить немецкую деревню, пансионат, профилакторий и SPA.

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Модернизация телеком-инфраструктуры прошла в самых популярных местах отдыха любителей и профессионалов рыбной ловли. Одно из них находится в селе Катунки Чкаловского городского округа на берегу Горьковского моря, а второе в 250 километрах – в поселке Васильсурск Воротынского района, где в Волгу впадает Сура, благодаря чему широкие волжские просторы сочетаются с узкими протоками и создают отличные условия для рыбалки и отдыха на природе.

«Во время летнего сезона потребление интернет‑трафика в отдаленных деревнях и селах заметно возрастает, потому что нижегородцы предпочитают проводить время на садовых участках, дачах или в гостях у родственников, активно посещают лес и водоемы. Дополнительные базовые станции разгрузили территории с высоким трафиком и повышенной концентрацией интернет‑пользователей, и теперь наши абоненты могут за несколько секунд скачивать необходимые приложения, делиться видео или фотографиями. Во II квартале мы прокачали связь в 30 локациях, а с начала года количество модернизированных и вновь запущенных телеком-объектов превысило 150», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

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