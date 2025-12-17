Сон в зимнюю ночь: интерес нижегородцев к SPA-отелям вырос в 2,5 раза

Жители Нижегородской области стали чаще интересоваться оздоровительным отдыхом. Согласно данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился сразу в 2,5 раза по сравнению с октябрем. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители крупных городов Нижегородской области поддержали общероссийский тренд на велнес-туризм. Он направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом.

По данным аналитиков, число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Комфортный сон становится одним их ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. По данным «МегаФона», в ноябре среднедневной трафик нижегородцев на сайты отелей с такими условиями вырос сразу в 2,5 раза по сравнению с октябрем.

«Даже во время релакса и SPA-процедур важно поддерживать цифровой комфорт и иметь возможность в любой момент выйти на связь с родными, поздравить друзей или поделиться с подписчиками яркими фото, поэтому мы развиваем сеть по всей территории региона, — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов. — В этом году мы построили и модернизировали уже около 350 телеком‑объектов, в том числе местах, где чаще всего отдыхают нижегородцы и гости города: в Кстовском, Городецком, Дальнеконстантиновском и Павловском районах. А совсем недавно новая базовая станция появилась на берегу Горьковского моря, где сконцентрировано множество турбаз».

Базовые станции МегаФона с поддержкой сети четвертого поколения также работает в Городце — самом древнем и самом посещаемом среди малых городов региона и Семенове – одном из центров развития художественных промыслов. Апгрейд телеком-оборудования прошел в селе Пурех Чкаловского района, популярной точке притяжения любителей зимней рыбалки и в Павловском районе, где действуют популярные дайвинг-центры на озерах Тосканка и Ключик. Кроме того, инженеры оператора провели рефарминг оборудования в наиболее отдаленном райцентре — поселке Тоншаево.

В ноябре велнес-туризмом стали чаще интересоваться нижегородские мужчины — динамика составила 5% по сравнению с октябрем. При этом в общей доле лидируют нижегородки, на которых приходится 77% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 45-54 лет, на них приходится 42% аудитории. Далее следуют люди 35-44 лет и 25-34 лет с долей 25% и 20% соответственно.

В целом Нижний Новгород входит в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы. В рейтинге также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7,7 тыс. руб. – на 8% выше, чем в 2024 г.