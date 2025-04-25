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«МегаФон»: весной нижегородцы стали чаще смотреть фильмы со смартфонов

По общему объему трафика, который пользовали тратят на онлайн-кинотеатры со смартфонов, Нижний Новгород вышел на третье место в стране. В первой тройке также оказались москвичи и петербуржцы. Еще год назад нижегородские киноманы были на четвертом месте рейтинга – после любителей смотреть фильмы с помощью смартфона или планшета из Краснодарского края. При этом с приходом весны нижегородцы также стали активнее выбираться на премьеры в офлайн-кинотеатры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным обезличенной статистики «МегаФона», в I квартале 2025 г. интерес жителей Нижегородской области к онлайн-кинотеатрам вырос сразу в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самым горячим временем для посещения стриминговых платформ в 2025 г. стало 15 февраля – на следующий день после премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина». В эти сутки трафик на тематические ресурсы увеличился вдвое по сравнению со средним дневным показателем. В апреле 2025 г. тенденция на просмотр кино в любом месте и в любое время продолжилась – заинтересованность выросла на 10% по сравнению с началом марта 2025 г.

По итогам I квартала 2025 г. трафик на офлайн-площадки вырос на 42% год к году. В апреле 2025 г. любители смотреть премьеры в кинозале, покупая билеты и выбирая фильмы, подняли трафик соответствующих сайтов на 12%. Наиболее активно нижегородцы ходили в кино в новогодние каникулы, а также в романтичный уикенд – 7, 8 и 9 марта 2025 г.

После анализа трафика на основных онлайн-кинотеатров выяснилось, что 80% цифрового потока нижегородцы генерируют с помощью смартфонов. Не исключено, что одной из причин этого являются высокие скорости мобильного интернета, которые позволяют оперативно загружать нужный фильм или сериал.

«В Нижнем Новгороде скорость мобильного интернета продолжает оставаться одной из самых высоких в стране. Самые большие показатели мы фиксируем в центре Нижегородского района, около Московского вокзала и в аэропорту, так что пассажиры и многочисленные туристы всегда могут скоротать время за хорошим фильмом. Даже в период максимальной нагрузки средние значения передачи данных в нашей сети в ключевых локациях города могут достигать более 100 Мбит/с на одного пользователя. Такие параметры – прямое следствие непрерывного процесса по развитию сети. Только в этом году мы модернизировали более 50 базовых станций, большая часть из которых находится в областном центре», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

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