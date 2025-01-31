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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Заволжье

Инженеры «МегаФона» ускорили передачу данных, запустив базовые станции в центре города, где проживают более 35 тыс. человек. Теперь в важнейшей локации населенного пункта заволжане могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город Заволжье Нижегородской области начал формироваться на правом берегу Волги в 40-х годах XX века как поселок строителей одной из крупнейшей в центральной России гидроэлектростанций. Сейчас, кроме Нижегородской ГЭС, здесь действуют еще более 20 промышленных предприятий. При этом часть местных жителей ежедневно ездит на работу в соседний Городец или в Нижний Новгород.

Проведенные связистами работы позволили улучшить связь и прокачать мобильный интернет в районе железнодорожной станции и автовокзала. Теперь даже в периоды пиковой нагрузки – в утренние и вечерние часы – пассажиры могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортно высокой скорости. Неподалеку также находится крупный продуктовый магазин и популярные места отдыха местных жителей.

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Новые телеком-объекты работают в низко и среднечастотных диапазонах – это позволяет обеспечить максимальное покрытие и достаточную емкость сети. Кроме того, абоненты оператора получили доступ к современной технологии звонков VoLTE. Она обеспечивает высокое качество связи, позволяет сделать разговоры по мобильному более ясными и четкими.

«В Заволжье, как и в целом по региону, мы фиксируем значительный рост потребления интернет-трафика. Всего за год абоненты стали скачивать на 30% больше информации из глобальной сети. Чтобы соответствовать потребностям наших клиентов, мы развиваем телеком-инфраструктуру. Так, в прошлом году мы реализовали масштабный и уникальный в своем роде проект по установке телеком‑оборудования на Нижегородской ГЭС, в том числе в помещениях на 30 метров ниже уровня воды в Волге, а затем прокачали связь в ключевых городских локациях. Новые базовые станции позволят жителям с комфортом решать любые задачи в сети», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

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