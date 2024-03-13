Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит прозрачность голосования на избирательных участках Кузбасса

«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для наблюдения за выборами Президента России, которые пройдут 15–17 марта 2024 г. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Кемеровской области инженеры оператора смонтировали и подключили 1 514 цифровых видеокамер высокого разрешения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Видеоустройства в круглосуточном онлайн-режиме проконтролируют ключевые зоны на избирательных участках. В каждой УИК установлено по две камеры. Они будут фиксировать места для хранения и выдачи бюллетеней, ящики для голосования, сейф-пакеты, а также процесс подсчета голосов. При этом на площадках полностью соблюдается право тайного голосования — в индивидуальных кабинах видеонаблюдение не ведется.

«В период выборов связисты “Ростелекома” работают в особом режиме. Наши специалисты будут вести круглосуточный мониторинг системы видеонаблюдения и оказывать техническую поддержку работоспособности сети, в том числе, выезжать на избирательные участки в случае нештатных ситуаций. ‟Ростелеком” имеет большой опыт в подготовке телеком-инфраструктуры на выборах, в этом году мы продолжаем обеспечивать высокий технологический уровень организации важного для всей страны процесса», — сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

Для просмотра трансляции создан специальный служебный портал с современной системой защиты от хакерских атак. Сюда по закрытым высокоскоростным каналам связи поступает видео в режиме реального времени со всех избирательных участков страны, в том числе и из Кемеровской области. Архив записей будет храниться на платформе в течение трех месяцев. Доступ к сайту имеют только определенные законодательством о выборах участники избирательного процесса. Трансляция с избирательных участков также будет доступна в Кемеровском центре общественного наблюдения, где «Ростелеком» установил специальную видеостену из нескольких ТВ-панелей.

«Цифровые технологии ‟Ростелекома” обеспечивают, прежде всего, прозрачность и открытость избирательного процесса, контролируют дисциплину на участках, а также помогают оперативно отсмотреть видеоматериал в случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций. Кроме того, решение будет удобно для кандидатов и партий, которые не смогли направить своих наблюдателей на все УИК, особенно в удаленные территории нашей области. Видеонаблюдение позволяет смотреть за голосованием на большом количестве площадок одновременно», — сказала председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.

По данным Избирательной комиссии Кузбасса, в регионе зарегистрировано почти 2 млн избирателей. В дни голосования будут работать более 1,5 тыс. постоянных и 11 временных избирательных участков.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.