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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200886
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Демидова Светлана

СОБЫТИЯ


09.09.2026 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение в единый день голосования в Кузбассе 1
13.03.2024 Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит прозрачность голосования на избирательных участках Кузбасса 1
24.02.2012 Испания впервые начала вещание на русском языке через спутник 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Демидова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 289 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
Ростелеком 11007 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 279 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2225 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2248 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4687 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16473 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12276 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23067 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11590 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4019 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 325 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 538 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35448 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10261 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5296 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Михайлов Алексей 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 182 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Польша - Республика 2035 1
Испания - Мадрид 178 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Испания - Королевство 3842 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1074 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 573 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11730 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 1
Radio Exterior de España - Зарубежное радио Испании - Международное испанское радио 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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