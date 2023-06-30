«Мегафон» подключил к LTE Антониево-Сийский монастырь

«Мегафон» первым среди операторов подключил к услугам мобильной связи древнейший религиозно-архитектурный памятник на севере России – Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, находящийся в Архангельской области. Ранее на территории и в окрестностях этого популярного туристического места полностью отсутствовал доступ к сети интернет. Теперь гости монастыря могут на высоких скоростях пользоваться всеми современными цифровыми технологиями в локации. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Новое оборудование оператора также позволило покрыть сетью LTE участок Сийского заказника – популярное место летнего отдыха у архангелогородцев, а также небольшие близлежащие населенные пункты: Залебедка, Рехачевы, Кулига, где по официальным данным постоянно проживает не более 40 человек. В результате проведенных работ жители деревень получили возможность на высокой скорости пользоваться цифровыми сервисами, учиться и работать онлайн, смотреть фильмы в HD-качестве и общаться с близкими по видеосвязи, а многочисленные туристы монастыря и заказника - молниеносно делиться снимками местных красот через мессенджеры и социальные сети.

«Мы круглосуточно работаем над развитием сети и стараемся максимально закрывать «белые пятна» на мобильной карте Архангельской области, чтобы как жители, так и гости региона могли комфортно пользоваться услугами компании из любой локации. Обеспечить связью привлекательные туристические маршруты, предоставить доступ в сеть для жителей малых населенных пунктов – значимые направления в работе технической службы компании. Мы работаем, чтобы наши абоненты получали качественные услуги мобильной связи и могли общаться с близкими на любом расстоянии», – сказал Алексей Михайлов, директор «Мегафона» в Архангельске.

Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? ПО

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«Мегафон» – объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.