«МегаФон» усилил 4G в городе нефтехимиков

Улучшенное качество связи и интернета получили жители Ангарска. Оператор завершил модернизацию телеком-оборудования в городе и запустил новое телеком-оборудование для местных садоводств, которые обеспечивают скорости интернета выше 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительное оборудование появилось на территории дачных товариществ, располагающихся вблизи развязки Московского тракта и дороги на Одинск. Теперь местные жители могут скачивать «тяжелые» файлы, делать онлайн-заказы через смартфон, в удобное время использовать любые цифровые платформы, а водители – быть на связи с родными, сверяться с онлайн-картами и без перебоев обращаться в экстренные службы. Максимальные скорость передачи данных здесь составляют около 100 Мбит⁄с.

Также в нескольких жилых кварталах города и соседнем Мегете специалисты оператора модернизировали уже существующее оборудование: перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт и включили дополнительные диапазоны LTE. Работы направлены на улучшение качества связи и повышение интернет-скоростей, в результате большее количество устройств может одновременно подключаться к сигналу даже в периоды пиковой нагрузки на сеть.

«Ангарск – город-спутник Иркутска и важный экономический центр. Здесь суммарно проживают более 200 тысяч человек, развита социальная инфраструктура, работают производственные предприятия. Чтобы все жители смогли пользоваться современными сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, мы регулярно развиваем телеком-сеть. Так, с начала года наши инженеры построили и модернизировали в Ангарске порядка 20 базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

