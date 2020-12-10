Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров стали новыми партнерами стартапа «Кьюби»

Российские инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров в ходе ноябрьского раунда инвестиций стали новыми партнерами стартапа «Кьюби». Закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt, основателями которого они являются, проинвестировал в проект 30 млн рублей.

Сервис хранения личных вещей с доставкой «Кьюби» был запущен в Москве в конце 2018 года. «Кьюби» предлагает клиентам хранение под ключ и берет на себя весь процесс: упаковку, погрузку, хранение вещей на складе и быструю доставку владельцу по запросу. Сервис хранит вещи частных клиентов и бизнеса.

Привлеченные от клуба Digital Disrupt инвестиции позволят команде «Кьюби» масштабироваться, развивать B2B-направление и инфраструктуру. Партнеры проекта Артем Ермолаев и Андрей Белозеров верят в потенциал стартапа и его шансы стать одним из лидеров столичного рынка.

«Рынок индивидуального хранения в Москве растет на 30% в год. Из-за современного технологичного формата, который экономит клиентам время и деньги, спрос на услуги «Кьюби» оказался еще выше. Стартап обеспечивает достойный уровень сервиса, показывает хороший рост и высокую потребительскую лояльность», – говорит учредитель клуба Digital Disrupt Артем Ермолаев.

Идея создать «Кьюби» у основателей возникла в результате собственного не самого приятного опыта переездов. Наблюдения за западными аналогами Clutter и Makespace продемонстрировали, что хранение и сервис можно совмещать. Анализ московского рынка в 2017 году показал, что в столице есть большое количество классических складов, но отсутствуют on-demand сервисы хранения – сервисы услуг, экономящие время людей на регулярные рутинные процедуры. Инвесторы стартапа Артем Ермолаев и Андрей Белозеров уверены, что рынок on-demand сервисов в нашей стране имеет большие перспективы – оцифровка рутинных процедур повышает комфортность жизни клиентов, поэтому спрос на подобные сервисы и темпы их роста будут бурно расти.

«Мы считаем это направление очень интересным. В последние пять лет модель "‎хочу здесь и сейчас"‎ набирает обороты. Сегодня это касается не только привычных нам сфер – заказа такси, еды и продуктов на дом, но и в большей степени сфер услуг – вызова стилиста, отправки зимней резины на хранение, сдачи вещей в химчистку и так далее. Рынок услуг стремится к сокращению сроков и персонификации своего продукта. Если другие стартапы могут при большой аудитории не представлять, как ее монетизировать, то у представителей on-demand economy с первым же пользователем появляется живой денежный поток», – комментирует учредитель клуба Digital Disrupt Андрей Белозеров.

В настоящее время 20% полезной площади квартир людей занимают вещи, которые не нужны прямо сейчас и могут храниться на складе с доставкой. Однако при хранении вещей в ячейках и гаражах без специальных систем и стеллажей, их очень сложно эффективно разместить – часто 50-70 % всего пространства на небольших складах пустуют.

Площадь складов «Кьюби» на данный момент составляет 2,5 тысячи кв. м, к концу года компания планирует увеличить её до 10 тысяч кв. м, что соответствует примерно 30 тысячам велосипедов или вещам из тысяч московских квартир. Тарифы «Кьюби» предполагают оплату за хранение вещей поштучно или за фактический объем, занимаемый вещами, — сервис не берет деньги «за воздух».

«Люди в Москве становятся более рациональными и осознанными — городская среда диктует жесткие условия. Во всех сферах повседневной жизни происходят заметные изменения. Поездки на каршеринге и заказ продуктов онлайн уже стали частью рутины. Мы хотим добавить в такую современную рутину ещё один сервис — хранение вещей по подписке, поэтому запустили такой сервис в Москве, — рассказывает CEO сервиса складов «Кьюби» Михаил Семенов, — В «Кьюби» мы решаем две важных задачи — экономим время и пространство. Ненужные в данный момент вещи больше не занимают пространство в доме, а клиентам нет необходимости тратить время на их самостоятельную перевозку. Мы сами заберём их и упакуем. Сохраним на складе в лучших условиях и вернём, когда попросите. Клиенты с личными вещами смогут забыть о беспорядке дома. А бизнес-клиенты — о наполовину заполненных дорогих складах. А если вы решите, что вещь вам больше не нужна — мы можем её продать».

Стартап «Кьюби» не первый on-demand проект, вошедший в портфолио клуба Digital Disrupt. В венчурном портфеле клуба также числится сервис страхования вещей по фотографии «Все в порядке», позволяющий клиентам в два клика защищать любимые вещи и получать возмещение в случае любой поломки.

Помимо on-demand сервисов, Digital Disrupt активно инвестирует в онлайн-образование, микромобильные проекты, стартапы в сфере киберспорта, прикладного искусственного интеллекта и науки. Сегодня портфолио клуба насчитывает десятки проектов, среди которых компания Pitch.Me, занимающаяся поиском персонала для цифровых международных лидеров; киберспортивная платформа OverPro; платформа каршеринга по подписке The Mashina; приложение Fred the Hippo, предназначенное для электронного образования детей в Кении, детская образовательная платформа Tilli и другие.