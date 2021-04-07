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Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

Бывший руководитель столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев запустил новую венчурную компанию «Отра диджитал». Она вошла в состав венчурного клуба Digital Disrupt, который Ермолаев основал в 2020 г. вместе со своим бывшим заместителем Андреем Белозеровым. Компания займется консультированием игроков венчурного рынка и инвестированием в перспективные российские стартапы.

Чиновник и инвестор

Бизнесмен и бывший чиновник Артем Ермолаев, в недавнем прошлом возглавлявший Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) основал собственную венчурную компанию. Свое новое предприятие он назвал ООО «Отра диджитал», и, по данным ЕГРЮЛ, он зарегистрировал его в Москве 29 декабря 2020 г.

На момент публикации материала Ермолаев был единственным владельцем «Отра диджитал». Ему принадлежали 100% компании, уставной капитал которой – 15 тыс. руб. Ермолаев также числится ее генеральным директором.

Основной вид деятельности новой компании экс-главы ДИТ – это по ОКВЭД «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий». Дополнительных видов деятельности у «Отра диджитал» четыре: «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием», «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая», «Вложения в ценные бумаги» и «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки».

Артем Ермолаев сообщил «Ведомостям», что его компания займется консультированием игроков венчурного рынка и инвестированием в перспективные российские стартапы. По его словам, непосредственно разработка программного обеспечения в сферу деятельности его нового предприятия входить не будет.

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Артем Ермолаев

Никаких дополнительных подробностей об «Отра диджитал» глава компании раскрывать не стал. Он уточнил лишь, что она войдет в состав венчурного клуба Digital Dusrupt, к которому Ермолаев имеет прямое отношение.

Венчурный бизнес Ермолаева

Digital Dusrupt – это еще одно детище Артема Ермолаева. Как сообщал CNews, бывший чиновник запустил его в 2020 г. вместе с другим инвестором и по совместительству его бывшим заместителем в ДИТ Андреем Белозеровым. Это закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt, и к концу 2020 г. его портфель насчитывал более 10 стартапов. Юрлицо с таким названием на момент публикации материала в реестре ЕГРЮЛ не числилось.

В портфолио клуба на тот момент входили приложение Fred the Hippo для удаленного образования детей в Кении, киберспортивная платформа OverPro, а также проект по предоставлению автомобилей по подписке The Mashina, сервис хранения вещей on-demand «Кьюби» и др.

Digital Disrupt инвестирует как самостоятельно, так и совместно с партнерами, работающими в ИТ-индустрии по всему миру. В их числе: международные венчурные фонды Mindrock Capital (США, Сан-Франциско), Starta Ventures и 13 Ventures (США, Нью-Йорк), инвестиционный холдинг «Авенир» и др.

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Андрей Белозеров, бывший заместитель и нынешний партнер Артема Ермолаева

Среди приоритетных направлений проектов для инвестиций клуба – онлайн-образование (новые модели обучения в меняющемся мире), on-demand сервисы (сервисы услуг, экономящие время людей на регулярные рутинные процедуры), микромобильные проекты (кикшеринг, использование автомобиля по подписке), стартапы в сфере киберспорта, прикладного искусственного интеллекта и науки.

Клуб Digital Disrupt выступает также в роли наставника: предоставляет юридические консультации и экспертную оценку, помогает найти инвестиционный пакет для реализации пилотного проекта. Наиболее перспективные команды могут принимать участие во встречах клуба, проходящих в закрытом кругу профессионального сообщества.

Другие бизнес-идеи Ермолаева

Клуб Digital Disrupt стал для Ермолаева вторым проектом, запущенным совместно с Андреем Белозеровым. Первым была автономная некоммерческая организация (АНО) «Умные города», которая должна объединить производителей и потребителей решений для умного города. По данным ЕГРЮЛ, бизнесмены основали ее в апреле 2019 г. в Москве, и ее президентом назначен Андрей Белозеров.

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Весной 2020 г., как сообщал CNews, Артем Ермолаев вложился в шеринговый сервис «Карусель». До недавнего времени этот сервис предоставлял в краткосрочную аренду автомобили, но теперь переориентировался в сдачу в аренду электросамокатов.

С апреля 2020 г. Артем Ермолаев удерживал 18,7-процентную долю в ООО «Карусель рус», владеющим сервисом «Карусель». Здесь вновь не обошлось без Андрея Белозерова – на тот момент он тоже был акционером компании с долей в размере 6,3%. Согласно ЕГРЮЛ, на 7 апреля 2021 г. и Белозеров, и Ермолаев в составе совладельцев «Карусель Рус» не числились – 70% компании с уставным капиталом 18,3 тыс. руб. удерживал Иван Серебренников, 5% было у Карины Акуловой, а оставшиеся 25% принадлежали Vend Ore Trading PTE. LTD., зарегистрированной в Сингапуре.

Карьера Ермолаева до ухода в бизнес

Артем Ермолаев родился в Москве 22 июня 1976 г., а в 1998 г. он стал выпускником Государственного Университета Управления по специальности «Национальная и мировая экономика». В том же 1998 г. он устроился в компанию ООО «Стэп лоджик», где проработал до 2002 г. и за эти четыре года успел стать директором по развитию бизнеса.

В конце июля 2002 г. Ермолаев перешел в компанию Cisco Systems, в которой его повысили до руководителя направления по работе с альтернативными операторами связи.

После ухода из Cisco в конце ноября 2005 г. Ермолаев на несколько лет вернулся в «Степ лоджик». Его карьера в госструктурах началась в июле 2008 г., когда он начал работать в центральном аппарате Минцифры (на тот момент – Минкомсвязи) по инициативе бывшего главы Министерства Игоря Щеголева. В конце ноября того же 2008 г. Ермолаев был назначен на пост руководителя Департамента госполитики в области информатизации и информационных технологий Минцифры.

В августе 2010 г. Артем Ермолаев стал советником министра Игоря Щеголева, но в конце октября 2010 г. по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина он был назначен председателем Комитета информационных технологий Москвы, который через некоторое время был преобразован в нынешний столичный ДИТ. В мае 2012 г. Игорь Щеголев оставил пост главы Минцифры.

Артем Ермолаев возглавлял московский ДИТ почти восемь лет, до конца сентября 2018 г. Он ушел с этой должности после смены столичного правительства, актуальный на тот момент состав которого Сергей Собянин отправил в отставку. Следующим этапом в карьере Ермолаева стало открытие АНО «Умные города» в апреле 2019 г.



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