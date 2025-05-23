«Клен» повышает эффективность работы склада с системой управления двором ant Yard Management System

«Ант Технолоджис» по итогам пробного периода тестирования ant Yard Management System переводит систему в промышленную эксплуатацию на складе поставщика оборудования для предприятий питания, торговли, индустрии гостеприимства «Клен». ant YMS позволила автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами во время отгрузки продукции со склада. Об этом CNews сообщили представители «Ант Технолоджис».

Компания «Клен» более 30 лет занимается оснащением ресторанов, кафе, баров, столовых, пищевых производств и магазинов. Через главный распределительный склад группы компаний «Клен» происходит основная отгрузка реализуемой продукции. Чтобы сделать процесс управляемым, наглядным, более предсказуемым для склада и его клиентов ГК «Клен» приступает к тестированию системы управления двором ant Yard Management System.

Менеджмент склада ставил задачи перед проектной командной по достижению следующих результатов: получить наглядную очередность обслуживания клиентов «самовывоз»; организовать управление очередью погрузки онлайн; предоставить статистические данные для обработки очередью и оценки производительности по каждому клиенту.

По окончании пробного периода менеджмент ГК «Клен» отмечает успешное выполнение поставленных задач. Для клиентов организован удобный канал по мониторингу статусов заказов в режиме online, отражающий готовность товара к отгрузке. Каждый заказчик имеет индивидуальный QR-код на свой заказ. Водитель при приезде на склад получает на телефон информацию о статусе заказа, номере ворот для погрузки. Общая информация об очереди выводится на экран в клиентской зоне распределительного центра.

В ближайших планах для повышения эффективности процессов планирования потоков товара стоит задача автоматизировать управление процессами приемки товара от поставщиков, выполнить интеграцию с системой управления складом «1С».

«Наша компания удовлетворена первым опытом работы с системой управления двором ant Yard Management System и взаимодействием с проектной командой. Мы с уверенностью нацелены решить задачи пиковых нагрузок в периоды всплеска спроса при помощи нового удобного инструмента ant Yard Management System», – сказал Виталий Кудрявцев, директор по логистике ГК «Kлен».