Consid.WMS внедрена на новом распределительном центре розничной сети «Победа» в Волгограде

Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Волгограде.

На сегодняшний день розничная сеть «Победа» насчитывает более 390 магазинов-дискаунтеров в 28 регионах Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, предлагающая своим покупателям продукты питания, бытовую химию и товары для дома. В 2020-2021 гг. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительных центров сети в Ульяновске, Воронеже и Краснодаре. Следующим объектом автоматизации стал новый распределительный центр в Волгограде площадью 10 тыс. м2, открывшийся в октябре этого года и обслуживающий более 150 магазинов сети в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях.

В рамках проекта автоматизированы бизнес-процессы во всех складских зонах хранения, в каждой из которых благодаря гибкости Consid.WMS реализованы специфические требования по работе с товаром, включая зоны маркированной продукции. Проведена интеграция с системами маркировки «Честный знак», ЕГАИС и «Меркурий». Эффективность загрузки транспорта, осуществляющего доставку в магазины сети, вышла на новый уровень, благодаря автоматическому распределению заданий на формирование грузомест, возможности точно рассчитать наполненность транспортных средств и их дозагрузку тарой разного типа и размера, а также интеграции с TMS-системой. При консолидации заказов проводится контроль сформированных грузомест по весу, а проверка собранных заказов проводится только при несоответствиях веса с рассчитанным системой. Это существенно сокращает трудозатраты складского персонала и снижает время сборки заказов.

Группировка заказов в маршруты проводится в Consid.WMS с учетом типа и приоритетности заказа и времени отгрузки. Перемещения к воротам и отгрузка осуществляется в системе согласно рейсам с контролем пломб и готовности грузомест рейса к отгрузке.

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Проект реализован и запущен в эксплуатацию в течение 1 месяца методом удаленного внедрения, осуществляется техническая поддержка решения. Объем поставок – 33 лицензии для терминалов сбора данных и 20 лицензий для веб-приложения.