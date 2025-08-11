Сonsid.WMS внедрена на складе производителя молочной продукции Lactalis Russia в Екатеринбурге

Компания Consid, российский разработчик и интегратор ИТ-систем для управления логистикой, и компания Lactalis Russia, производитель молочной продукции, завершили внедрение системы управления складом Consid.WMS на складе компании в г. Березовский Свердловской области. Результаты внедрения уже проявляются в повышении скорости обработки грузов, снижении ошибок сборки и улучшении прозрачности логистических процессов. Об этом CNews сообщили представители Consid.

Lactalis Russia — компания с брендами Président, Galbani, Parmalat и др. Для компании, работающей с большим ассортиментом продукции с короткими сроками годности, автоматизация складской логистики является ключевым элементом повышения качества обслуживания, минимизации ошибок и ускорения обработки заказов. В условиях ухода зарубежных поставщиков программного обеспечения Lactalis выбрала для замещения зарубежной системы российское решение Consid.WMS, чтобы обеспечить независимость и гибкость развития ИТ-инфраструктуры.

Первый этап перевода складов на систему Consid.WMS был реализован в 2024 г. на распределительном центре площадью 8000 кв. м в Подмосковье, где были внедрены: поддержка работы с несколькими температурными зонами, виртуальное пополнение зоны отбора, стратегии размещения и отбора, контроль качества, а также интеграция с системой маркировки «Честный знак». Запуск системы прошел без остановки работы склада, что позволило быстро адаптироваться к новому решению и начать его масштабирование.

Второй складской объект находится при крупном молочном предприятии – филиале Белгородского молочного комбината в г. Березовский Свердловской области, производящего широкий спектр молочной продукции от молока до творожных сырков. В ходе масштабирования на складе развернута версия системы с полной функциональностью для склада в Подмосковье, включая автоматизацию всех ключевых процессов — приемку, размещение, перемещение, отбор, упаковку, отгрузку и инвентаризацию товаров, а также в кратчайшие сроки разработан дополнительный функционал, который после успешного тестирования внедрен на обоих объектах.

Особое внимание уделялось работе с маркированной продукцией и разнотемпературными зонами, что критично для молочной отрасли. Благодаря гибким стратегиям работы с заказами и визуальным настройкам алгоритмов, администраторы системы имеют возможность самостоятельно настраивать в Consid.WMS стратегии работы для каждого получателя товара с учетом его индивидуальных требований. Это позволяет гибко управлять такими параметрами, как тип сборки (позаказная или мультипикинг), ограничения по весу и габаритам, единицы отбора (штука, короб, слой, паллет), количество артикулов и заказов на поддоне, а также особенности отбора по слоям и столбикам. Особое внимание уделяется управлению качеством товарного запаса: поддерживается работа с карантином, температурными режимами и множеством блокировок по партиям, что позволяет оперативно контролировать процессы и обеспечивать необходимое качество продукции для конечного клиента.

Так как обучение и практика работы с системой прошла на первом объекте в Подмосковье, это позволило тиражировать лучшие практики, минимизировать риски недостатка экспертности и неуверенности персонала в работе с новой системой. Запуск системы осуществлен без остановки работы склада и с минимальными рисками и переведен на круглосуточную техническую поддержку.

Компания планирует продолжить перевод еще двух складских объектов на технологическую платформу Consid.WMS, что позволит создать единую цифровую экосистему для управления логистикой и укрепить позиции на рынке в условиях импортозамещения.