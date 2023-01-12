Подтверждена совместимость актуальных обновлений ОС Astra Linux и DLP-системы Solar Dozor 7.8

ГК «Астра» и разработчик системы защиты от утечек информации (DLP) «Ростелеком-солар» завершили серию тестов работоспособности ПО Solar Dozor 7.8 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7, в том числе с установленным кумулятивным оперативным обновлением безопасности «Бюллетень № 2022-0819SE17». Результаты исследований подтвердили, что программные продукты совместимы, и решение было сертифицировано в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux (сертификат № 9647/2022). Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-солар».

DLP-система Solar Dozor блокирует передачу конфиденциальных документов за пределы организации, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества и позволяет обеспечить профилактику инцидентов безопасности. Набор ее возможностей включает контроль основных каналов утечек с помощью анализа сетевого трафика и агентов на рабочих станциях, поисковый механизм с активным режимом работы для контроля локальных и облачных хранилищ, инструменты для анализа поведения пользователей, позволяющие предупреждать инциденты и противодействовать инсайдерам, функцию территориально распределенного режима работы, ретроспективный анализ почтового архива для выявления утечек в трафике, накопленном до начала использования DLP-системы. Среди ключевых преимуществ решения вендор выделяет простоту и удобство в использовании, высокую производительность, наличие полнофункционального агента для всех популярных платформ, включая Astra Linux, поддержку технологии VDI и фокус на человеке: система концентрируется не на движении информации, а на сотрудниках, их связях и поведении.

Solar Dozor включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры и сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации по 4 уровню доверия и технических условий ТУ 5014-003-17764670-2019. В числе пользователей решения – Сбербанк, структуры «Газпрома», органы власти и множество ведущих корпораций страны.

«Импортозамещение в этом году идет в российских организациях полным ходом. Поэтому мы видим своей задачей помочь компаниям, мигрирующим на отечественные операционные системы, сделать это максимально безопасно, обеспечив совместимость с данными ОС широкого пула решений безопасности, разрабатываемых нашей компании. Мы помогаем нашим заказчикам быстро и просто развернуть необходимую сегодня каждой организации систему защиты от утечек, теперь и в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7», – отметил Алексей Кубарев, руководитель отдела развития бизнеса центра продуктов Dozor ООО «Ростелеком-солар».

«Сейчас постоянно появляются новые киберугрозы, и многие организации сталкиваются с утечкой информации. Как и наши коллеги по отрасли, мы постоянно мониторим ситуацию с возникающими уязвимостями и возможностями для кибератак и быстро адаптируем свое ПО к меняющимся обстоятельствам. Однако, чтобы качественно защитить ИТ-инфраструктуры клиентов, вендорам необходимо не просто реализовывать какие-то собственные доработки, а объединять экспертизу и делать так, чтобы после обновления продуктовые стеки продолжали корректно и стабильно работать. Мы благодарны коллегам из “Ростелеком-солар” за оперативное и слаженное взаимодействие в части тестирования и обеспечения совместимости софта. Эта эффективная кооперация дает нам уверенность, что наши совместные решения успешно справляются с задачей защиты ИТ-систем и данных», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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«РТК-солар» обеспечивает и гарантирует кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.