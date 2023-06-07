Миграция в облака актуальна как никогда. Т1 Cloud — спонсор финансовой секции «CNews FORUM Кейсы 2023»

О причинах, возможностях и преимуществах миграции без законодательных ограничений, а также о подходе компании T1 Cloud к построению информационной безопасности в облаке участникам «CNews FORUM Кейсы 2023» расскажет Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Cloud.

Массовый переход российских компаний на облачные решения обусловлен как растущими требованиями к конфиденциальности данных, безопасности, скорости и непрерывности развития сервисов в условиях обостряющейся конкуренции, так и необходимостью оптимизировать финансовые затраты на ИТ-инфраструктуру и персонал.

«Covid-19, технологические ограничения со стороны зарубежных ИТ-компаний, санкции, дефицит ИТ-специалистов — все эти события последних лет заставили бизнес в корне пересмотреть подход к цифровизации. В своем выступлении я дам рекомендации, как российским кредитно-финансовым организациям, в первую очередь ощутившим на себе данные изменения, эффективно и безболезненно адаптироваться к нынешним ИТ-реалиям», — рассказал Алексей Кубарев.

На стенде T1 Cloud будет представлен единый интерфейс управления облачной инфраструктурой и сервисами, позволяющего быстро подключать новые сервисы, управлять существующими, гибко масштабировать инфраструктуру и следить за аналитикой потребления.

По данным CNews, миграция в облако является одной из важнейших тенденций в индустрии ИТ в последние 10 лет, которая продолжает расти как для крупных предприятий, так и для малых и средних бизнесов.

В России особенно активно развивается тренд на использование мультиоблачных сервисов, решающих задачи по оптимизации потребления сервисов и мультиоблачного управления, а также миграции в доступные вендоронезависимые облака.