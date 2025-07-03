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Викинг Банк

Викинг Банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 5 294 643 274 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 5 294 643 274 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 310 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Банк «Викинг» усилил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью «СерчИнформ SIEM» 2
22.03.2002 Банк "Викинг" внедряет систему управления счетами через интернет 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Викинг Банк и организации, системы, технологии, персоны:

HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2261 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 998 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1882 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9473 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2966 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6409 1
Платёжное поручение - Payment order 230 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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