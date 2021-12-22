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VK запускает реформу системы информационной безопасности и обновленную программу защиты данных пользователей

VK объявила о запуске новой программы защиты пользователей и их данных — VK Protect. Программа объединит все технические решения, которые обеспечивают защиту в рамках экосистемы VK, и поможет людям управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации.

«Мы создаем комплексную систему повышения безопасности пользователей. Наша цель — не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране, поэтому нам под силу повысить уровень осведомленности о безопасности и ответственного отношения к своим данным среди всех пользователей рунета», — сказал Антон Антропов, директор по информационной безопасности VK.

В рамках VK Protect компания расширила применение двухфакторной аутентификации. Благодаря VK ID она доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учётную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения. Улучшенная защита доступна аудитории экосистемы VK. Подключить ее можно в настройках личного кабинета VK ID.

Для администраторов сообществ «Вконтакте» с более чем 10 тыс. подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной в феврале 2022 г. Таких сообществ на площадке сейчас более 140 тыс. Это поможет дополнительно защитить сообщества, где администраторы ещё не включили двухфакторную аутентификацию.

В «Одноклассниках» новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.

«Единые сервисы безопаснее и надежнее, чем десятки разных учеток, за каждой из которых надо следить отдельно. В личном кабинете VK ID можно управлять подключенными к аккаунту проектами, завершать сессии VK ID — или менять пароль, если заметишь подозрительную активность. Двухфакторная аутентификация — еще один дополнительный слой защиты для всех», — отметил Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности «Вконтакте».

В начале года центр появится в личном кабинете VK ID. В нем можно будет подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными. Например, можно будет оценить статус безопасности своей учетной записи VK ID и получить персональные рекомендации по защите данных. Кроме того, в нем появятся новые гибкие настройки уровней приватности и доступа.

«В основе наших продуктов лежат открытость, безопасность и удобство распространения информации. Мы постоянно боремся с фишингом и максимально оперативно оповещаем наших пользователей о любой подозрительной активности. Мы планируем и дальше развивать это направление — вкладывать в него ещё больше ресурсов и активно просвещать пользователей рунета», — отметила Ольга Фролова, директор по экосистемным продуктам VK.

В рамках инициативы VK Protect также планируется перезапуск программы по выплатам исследователям безопасности (Bug Bounty) «Вконтакте» и VK ID: она будет расширена, а уровень вознаграждения — повышен.

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