Половина пользователей «Битрикс24» регулярно работают в мобильном приложении

Согласно статистике «Битрикс24», 48% активных пользователей продукта используют приложение. При этом приложение востребовано не только среди управленческого персонала, но и среди линейных сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Также среди пользователей «Битрикс24»: 36% пользователей совмещают работу в веб- и мобильной версиях; 12% предпочитают только мобильную; 52% — только веб-версию.

Таким образом, каждый второй пользователь использует мобильное приложение как основной или дополнительный рабочий инструмент.

Мобильное приложение «Битрикс24» позволяет оставаться на связи с командой, отслеживать выполнение задач и работать с клиентами в CRM — даже вне офиса. Оно включает большинство инструментов, доступных в веб-версии: CRM, мессенджер, задачи, каналы, календарь, ленту, бизнес-процессы, складской учет, терминал, базу знаний и список сотрудников.