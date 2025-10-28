«1С-Битрикс» переписали документацию по Bitrix Framework

Bitrix Framework — это основа для «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «Битрикс24».

Фреймворк включает готовый набор РНР-инструментов, которые помогают разрабатывать и расширять эти продукты. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

С момента появления фреймворка накопилось много информации, которая содержалась в разных учебных курсах и документах. Чтобы разобраться в работе какого-то компонента продукта, приходилось открывать несколько ресурсов: курс «Контент-менеджер» или «Администратор», чтобы узнать основы работы с продуктом в интерфейсе; курс «Разработчик Bitrix Framework», чтобы разобраться, как работать с компонентом в фреймворке; документацию по API, чтобы посмотреть описание классов и методов.

Такой подход позволял точечно закрывать потребности разных ролей, но для комплексных задач перестал быть эффективным. Чтобы решить проблему, «1С-Битрикс» объединил всю информацию в единую документацию.

Что изменилось в новой документации

Вся информация по теме — в одной статье. В компании ушли от разделения по ролям: контент-менеджер, администратор, разработчик. Теперь, чтобы найти решение, не нужно открывать разные ресурсы.

Актуальный контент и готовые примеры кода. В «1С-Битрикс» провели аудит контента, убрали устаревшую информацию и добавили новые примеры.

Полный справочник API и наглядные форматы. В структуру документации добавили Справочник API с описанием классов и методов. Информация в справочнике формируется автоматически из исходного кода продукта.

Обратная связь. Настроили прозрачные процессы для ваших правок и комментариев. Пользователи смогут оценивать полезность статей, сообщать об ошибках, а также вносить правки.

В планах у компании перенести в новый формат другие материалы из курса разработчика и документации API D7, чтобы создать исчерпывающий и удобный ресурс, где можно найти ответ на любой вопрос по разработке на продуктах «1С-Битрикс».

«Когда мы говорим об обновлении документации, многие представляют рутинную работу — долгую, кропотливую и часто невидимую. Нам удалось доказать, что это не просто рутинный и кропотливый процесс, а драйвер инноваций и роста. Мы не просто обновили документацию — нам удалось изменить подход. Использование ИИ автоматизировало рутину и освободило время для стратегического переосмысления процесса обучения. Это стало переходом на новый уровень творческой эффективности. Также мы обучили команду работать с передовыми инструментами. Сегодня ИИ — не просто тренд, а необходимость для любой компании, которая хочет оставаться конкурентоспособной. Наши сотрудники теперь не только эксперты в своем продукте, но и профессионалы, умеющие использовать ИИ для решения реальных бизнес-задач. Для нас этот процесс стал примером, как можно работать по-новому: быстрее и умнее», — сказал Лев Шестопалов, директор по поддержке клиентов в «1С-Битрикс».