Разделы

ПО Софт
|

«1С-Битрикс» переписали документацию по Bitrix Framework

Bitrix Framework — это основа для «-Битрикс: Управление сайтом» и «Битрикс24».

Фреймворк включает готовый набор РНР-инструментов, которые помогают разрабатывать и расширять эти продукты. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

С момента появления фреймворка накопилось много информации, которая содержалась в разных учебных курсах и документах. Чтобы разобраться в работе какого-то компонента продукта, приходилось открывать несколько ресурсов: курс «Контент-менеджер» или «Администратор», чтобы узнать основы работы с продуктом в интерфейсе; курс «Разработчик Bitrix Framework», чтобы разобраться, как работать с компонентом в фреймворке; документацию по API, чтобы посмотреть описание классов и методов.

Такой подход позволял точечно закрывать потребности разных ролей, но для комплексных задач перестал быть эффективным. Чтобы решить проблему, «1С-Битрикс» объединил всю информацию в единую документацию.

Что изменилось в новой документации

Вся информация по теме — в одной статье. В компании ушли от разделения по ролям: контент-менеджер, администратор, разработчик. Теперь, чтобы найти решение, не нужно открывать разные ресурсы.

Актуальный контент и готовые примеры кода. В «1С-Битрикс» провели аудит контента, убрали устаревшую информацию и добавили новые примеры.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

Полный справочник API и наглядные форматы. В структуру документации добавили Справочник API с описанием классов и методов. Информация в справочнике формируется автоматически из исходного кода продукта.

Обратная связь. Настроили прозрачные процессы для ваших правок и комментариев. Пользователи смогут оценивать полезность статей, сообщать об ошибках, а также вносить правки.

В планах у компании перенести в новый формат другие материалы из курса разработчика и документации API D7, чтобы создать исчерпывающий и удобный ресурс, где можно найти ответ на любой вопрос по разработке на продуктах «1С-Битрикс».

«Когда мы говорим об обновлении документации, многие представляют рутинную работу — долгую, кропотливую и часто невидимую. Нам удалось доказать, что это не просто рутинный и кропотливый процесс, а драйвер инноваций и роста. Мы не просто обновили документацию — нам удалось изменить подход. Использование ИИ автоматизировало рутину и освободило время для стратегического переосмысления процесса обучения. Это стало переходом на новый уровень творческой эффективности. Также мы обучили команду работать с передовыми инструментами. Сегодня ИИ — не просто тренд, а необходимость для любой компании, которая хочет оставаться конкурентоспособной. Наши сотрудники теперь не только эксперты в своем продукте, но и профессионалы, умеющие использовать ИИ для решения реальных бизнес-задач. Для нас этот процесс стал примером, как можно работать по-новому: быстрее и умнее», — сказал Лев Шестопалов, директор по поддержке клиентов в «1С-Битрикс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/