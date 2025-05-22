«Битрикс24» выпустил новый простой интерфейс — «Зефир»

«Битрикс24» выпустил релиз «Невесомость», флагманом которого стал новый интерфейс «Зефир». «Битрикс24 Зефир» – это отражение новой концепции совместной работы. Теперь работа начинается с мессенджера. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Новым сотрудникам не нужно учиться и осваиваться в новом пространстве — они уже умеют пользоваться мессенджерами. Из чатов можно быстро перейти в задачи или CRM, а сам мессенджер вызывается из любого раздела.

Новый простой интерфейс облегчает вход и ежедневную работу. Быстрое переключение между вкладками, упрощенная навигация, бесшовные переходы между рабочими пространствами, меньше визуального шума и обновленная цветовая палитра — все это позволяет пользователю сосредоточиться на рабочих задачах.

Теперь пользователям «Битрикс24» доступен персональный ассистент на базе ИИ — «Марта AI». Инструмент не только поможет в онбординге новичков, но и станет персональным помощником в ежедневной работе — например, поменяет время встречи в календаре, поставит задачу и т. д.

«Битрикс24» пользуются ИТ-компании, промышленные гиганты, ритейл, HoReCa, логистические центры, медицинские организации и др. Поэтому каждый бизнес сможет персонализировать рабочее пространство под свои потребности. Пользователи получат возможность изменять логотип, фон, меню, расположение инструментов, а также настраивать доступ к данным для сотрудников.

«Название интерфейса символизирует легкость и простоту — именно такое впечатление мы хотим производить на пользователей. Количество продуктов «Битрикс24» растет, из-за чего усложняется интерфейс. Поэтому мы упростили навигацию, убрали отвлекающие элементы и добавили возможность настраивать систему под нужды конкретного бизнеса», — сказал Роман Горшков, арт-директор «Битрикс24».