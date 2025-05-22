Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горшков Роман
УПОМИНАНИЯ
Горшков Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Siebel Systems 512 1
|EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
|Oracle Corporation 6757 1
|SAP SE 5327 1
|Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 1
|Oracle Commerce 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.