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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горшков Роман


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Битрикс24» выпустил новый простой интерфейс — «Зефир» 1
14.10.2015 «М.Видео» с помощью Epam интегрировала программу лояльности и электронную коммерцию 1
30.09.2002 Интернет-магазин 003.Ru отказался от практики предоставления дисконтов 1
16.07.2002 Интернет-магазин 003.Ru представил три новых отдела 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Горшков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Siebel Systems 512 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Oracle Corporation 6757 1
SAP SE 5327 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5291 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 209 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 444 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7326 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16352 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7048 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12374 1
Oracle Commerce 16 1
Калинин Сергей 5 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 859 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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