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«Битрикс24» обновил сервис «Онлайн-запись»

«Битрикс24 Онлайн-запись» — сервис для бронирования времени специалистов, оборудования и помещений. Инструмент автоматически рассчитывает нагрузку и позволяет бизнесу максимально эффективно использовать ресурсы. Решение подойдет для записи к профильным специалистам, аренды оборудования (техника, инвентарь и др.), автомобилей и помещений. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

На релизе «Невесомость» компания представила обновления сервиса:

– Формы онлайн-записи. Теперь клиенты могут самостоятельно, без включения менеджера, выбрать время визита и специалиста. Это позволит компаниям разгрузить контакт-центры и собирать заявки в любое время. Всего появилось три вида CRM-форм, соответствующие любым потребностям бизнеса. Более того, появилась возможность оплаты при бронировании. Инструмент поддерживает все популярные платежные системы, автоматически формирует чеки и отправляет покупателям SMS об оплате. Также форму онлайн-записи можно привязывать к рекламным кампаниям. Из объявления клиент автоматически переходит на страницу с выбором времени и специалиста и оформляет услугу.

– Углубленная интеграция онлайн-записи с CRM. В решении появился полноценный таймлайн. Прямо внутри карточки менеджер может отслеживать изменения онлайн-статусов записи, не открывая сторонние разделы.

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– Настройка уведомлений. Теперь логика напоминаний о записи настраивается под нужды конкретного бизнеса: сколько уведомлений получит покупатель, в какое время, и через какие каналы. Это позволит персонализировать коммуникацию и повысить удовлетворенность клиента.

Новинки «Онлайн-записи» уже доступны пользователям тарифов «Профессиональный» и «Энтерпрайз».

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