Цифровизация
ICL Services расширяет возможности платформы SNRD благодаря интеграции с «1С-Битрикс24»

Продуктово-сервисная компания ICL Services объявляет о новой интеграции платформы SNRD с коробочной версией «1С-Битрикс24», что открывает новые возможности для управления бизнес-процессами и автоматизации задач российских предприятий. Решение особенно актуально для организаций, которые стремятся к цифровизации процессов внутреннего управления персоналом и активами, включая их сервисное обслуживание, и взаимодействия с заказчиками и партнерами. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

SNRD — это российская модульная микросервисная платформа для комплексного управления активами предприятия и мобильными бригадами, внесенная в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Сегодня существует четыре функциональных модуля платформы: SNRD EAM для управления активами предприятия, SNRD FSM для управления выездным персоналом, SNRD WMS для учета складских запасов и SNRD WFM – для распределения заявок и управление загрузкой исполнителей на базе ИИ.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
Благодаря новой интеграции платформы с «1С-Битрикс24» пользователи смогут повысить прозрачность и контроль бизнес-процессов, автоматизировать распределение ресурсов и рабочих задач, сократить издержки за счет единой системы управления и ускорить принятие управленческих решений благодаря аналитике в реальном времени.

«Мы очень рады сотрудничеству с командой «Битрикс24», благодаря которому наша платформа встроилась в экосистему продуктов «1С-Битрикс» и получила новое развитие. Теперь пользователи, комбинируя сильные стороны каждой платформы, получат мощный инструмент для достижения стратегических целей и устойчивого роста», — сказала Марина Кириленко, менеджер по развитию продукта в ICL Services.

Технологии искусственного интеллекта
