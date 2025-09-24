Разделы

MCP-сервер «Битрикс24» в октябре 2025 г. станет публичным

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» развернет МСP-сервер (Model Context Protocol), который будет маршрутизировать работу ИИ-помощников. Это позволит ИИ-агентам подключаться к внешним системам и ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Сценарии, которые будут доступны пользователям

Работа с «Битрикс24» из сторонних инструментов. Пользователи смогут через внешние инструменты работать внутри «Битрикс24». Например, если необходимо получить данные из сервиса, внести событие в календарь или загрузить файлы. Решение позволит нетехничесому персоналу самостоятельно управлять пользовательскими данными в «Битрикс24».

Работа со сторонними сервисами в «Битрикс24». MCP-сервера дадут возможность подключать к сервису внешние инструменты. Например, получить доступ к файлам Google, почтовому ящику, таск-трекеру или другим инструментам, чтобы обогатить информацию внутри «Битрикс24».

Работа внутри «Битрикс24» через MCP-сервер. Решение позволит с помощью встроенного ИИ-ассистента «Марты AI» в формате чата работать с инструментами, автоматизировать процессы, составлять отчеты, анализировать нагрузку отделов внутри «Битрикс24».

Один из простейших сценариев это, например, заказ канцелярии, цветов или любых других необходимых в офисе предметов. Сотрудник задает необходимые параметры, наименование позиций, количество и стоимость, и получает готовый к заказу список.

Цифровизация

На момент запуска компания подключит к внутреннему MCP-серверу семь модулей, которые можно использовать внутри «Марты AI». Среди них: «Календарь» – создание событий, поиск слотов и редактирование встреч; «Задачи» – постановка задач, изменение статуса или исполнителя; «Мессенджер» – написание сообщений, поиск файлов и подготовка постов в каналы; «Диск» – поиск и перемещение файлов; CRM – поиск сделок, анализ отчетных периодов; «Коллабы» – создание и управление чатами с подрядчиками; «Рабочее время» – начало рабочего дня, анализ нагрузки и отправка отчетов.

Решение изменит пользовательский опыт. Больше не потребуется специально адаптировать интерфейсы для работы на компьютере или мобильных устройствах, поскольку он изначально выполнен в чатовом формате. Потребление информации упростится, а также откроется возможность работы в одном окне внутри продукта.

MCP-сервер будет доступен всем пользователям в открытом режиме осенью 2025 г.

