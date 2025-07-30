«Битрикс24» упрощает управление командами

В рамках нового интерфейса «Зефир» в «Битрикс24» изменили не только визуальные особенности сервиса, но и логику работы «Задач» — пространства, которое помогает организовать работу команды и управление крупными проектами. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Мини-карточка» задачи

«Битрикс24» сделал «Мини-карточку», которая позволяет быстро ставить задачи без заполнения дополнительных полей или выбора наблюдателей. Достаточно основной информации — содержания задачи, срока, исполнителя, чек-листа и проекта. Изменения позволят снизить сопротивление сотрудников при внедрении многоуровневого решения.

«Чек-листы в «Задачах»

Для упрощения работы над большими проектами «Битрикс24» добавил чек-листы в «Мини-карточку». Пользователям доступно создание неограниченного количества чек-листов в одной задаче и добавление к ней наблюдателей и исполнителей. В ходе работы ответственный вычеркивает выполненные пункты, и когда будут сделаны все, завершает задачу.

Интеграция «Задач» с «Досками»

Нередко карточка задачи содержит дополнительные документы — текстовые файлы, презентации и изображения. Помимо стандартных форматов пользователям «Битрикс24» доступны «Доски» — виртуальное пространство для работы над проектами.

Пользователям нет необходимости добавлять ссылки на сторонние сервисы — связка «Задач» с «Досками» также работает бесшовно в рамках единого интерфейса.

Интеграция BI-отчетов с задачами

BI-аналитика интегрирует информацию из «Задач» и формирует отчеты. Пользователю доступны настройки по различным фильтрам — срокам выполнения задач, выбору ответственных сотрудников, работе отдельных отделов, нагрузки на команды и других параметров. Решение помогает выстраивать KPI отделов и повышать их производительность.

В «Битрикс24» доступны как готовые шаблоны отчетов, так и возможность создать пользовательский отчет самостоятельно — в сотрудничестве с партнером или с помощью приложений из маркетплейса. Решение подойдет клиентам из крупных компаний, работающих с массивами данных.

Все отчеты формируются внутри продукта, что обеспечивает бесшовную интеграцию данных и оперативное отслеживание всех метрик.

Пользователям не требуется переключаться на веб-версию, чтобы контролировать работу над проектами. Кроме BI-отчетов, функционал модуля «Задачи» в полном объеме доступен в мобильном приложении.