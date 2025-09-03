Разделы

«Битрикс24» добавил защиту конфиденциальности в мобильное приложение

В «Битрикс24» появились дополнительные настройки безопасности, которые позволяют компаниям ограничивать некоторые действия пользователей и снижать риск нарушения конфиденциальности. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

В настройках в разделе «Безопасность» появился новый блок «Защита информации от утечек», который включает в себя: запрет на создание скриншотов и скринкастов в мобильном приложении; запрет на копирование текста в мобильном приложении.

Администратор может настроить ограничения для отдельных сотрудников, отделов или всей компании. При включенной защите у выбранных пользователей система будет автоматически блокировать запрещенные действия и выводить предупреждение.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
«Ключевая цель функции — сформировать у сотрудников ответственное отношение к работе с корпоративной информацией и сократить количество случаев утечек. В реализованных настройках помимо технического запрета не менее важно уведомление сотрудника о небезопасных действиях. Большинство пользователей, получив такое сообщение, откажутся от попыток несанкционированного копирования другим путем. Это существенно снижает неконтролируемое распространение рабочей информации и повышает эффективность средств противодействия целенаправленным утечкам (BYOD, DLP, IDM, PAM, SIEM)», — отметил бизнес-партнер по информационной безопасности «Битрикс24» Леонид Плетнев.

Новые возможности уже доступны всем пользователям актуальной версии «Битрикс24».

