В России представлены национальные стандарты умного производства

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК совместно со Всероссийским институтом сертификации при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ выносит на публичное обсуждение десять предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области умного производства.

Разработка документов инициирована для формирования полноценной экосистемы нормативно-технического регулирования цифровой промышленности. Предлагаемые стандарты окажут существенное влияние на ускоренную цифровизацию промышленного сектора, а также развитие рынка Технет Национальной технологической инициативы.

Список представленных на публичное обсуждение проектов предварительных национальных стандартов включает.

ПНСТ «Умное производство. Цифровые двойники. Часть 1. Общие положения». Определяет общие требования к цифровым двойникам, а также руководящие указания по созданию цифровых двойников.

ПНСТ «Умное производство. Цифровые двойники. Часть 2. Типовая архитектура». Определяет типовую архитектуру цифровых двойников.

ПНСТ «Умное производство. Цифровые двойники. Часть 3. Цифровое представление физических элементов». Определяет производственные элементы структуры цифровых двойников производства, которые должны быть представлены в цифровых моделях.

ПНСТ «Умное производство. Цифровые двойники. Часть 4. Обмен информацией». Определяет требования для синхронизации данных и обмена данными в рамках структуры цифровых двойников. Вопросы, связанные с реализацией и протоколов, а также защитой информации выходят за рамки области применения настоящего стандарта.

ПНСТ «Умное производство. Цифровые двойники. Элементы визуализации». Определяет элементы визуализации, которые используются в цифровом двойнике физического объекта.

ПНСТ «Умное производство. Унифицированная архитектура OPC. Часть 1. Общие положения». Определяет общие требования к спецификации семейства программных технологий – открытых коммуникационных платформ, предоставляющих единый интерфейс для управления процессами автоматизации и технологическими процессами.

ПНСТ «Умное производство. Интероперабельность единиц воспроизводимости для промышленных прикладных решений. Часть 1. Критерии интероперабельности единиц производственных возможностей согласно требованиям к применению». Определяет структуру для описания решения автоматизации в виде набора возможностей производственных программных модулей.

ПНСТ «Умное производство. Интероперабельность единиц воспроизводимости для промышленных прикладных решений. Часть 2. Шаблоны возможностей и каталогизация программных блоков». Определяет набор шаблонов для описания возможностей программного модуля решения автоматизации, которые могут быть сопоставлены с функциональными требованиями целевого производственного применения.

ПНСТ «Умное производство. Интероперабельность единиц воспроизводимости для промышленных прикладных решений. Часть 3. Верификация и валидация интероперабельности единиц производственных возможностей». Определяет структуру для верификации и валидации интероперабельности модулей производственных возможностей, имеющих набор возможностей, которые удовлетворяют функциональным требованиям целевого производственного прикладного решения.

ПНСТ «Умное производство. Интерфейсы для ухода за автоматизированной машиной. Часть 1. Общие положения». Определяет основные принципы настройки интерфейсов, необходимую терминологию и устанавливает синтаксис структуры сигналов.