В России создадут систему телеметрии и мониторинга для газовой отрасли

В России создадут собственную систему телеметрии и коррозионного мониторинга для газотранспортной сети. Ожидается, что к 2026 г. газораспределительные компании перейдут на автоматизированные системы мониторинга.

Новая система

Промышленный холдинг «Энергомера» вместе с операторами газовой отрасли России разработают и выведут на рынок собственную систему телеметрии и коррозионного мониторинга, сообщается в годовом отчете холдинга. Об этом в начале июля 2024 г. сообщает издание ТАСС.

Согласно годовому отчету холдинга «Энергомера», крупнейшие отечественные газораспределительные компании намерены до 2026 г. завершить качественный переход от локального к автоматизированному построению систем мониторинга за состоянием газотранспортной сети. В холдинге намерены в 2024 г. в партнерстве с ключевыми операторами газовой отрасли разработать и вывести на рынок собственную систему телеметрии и коррозионного мониторинга.

Energomera В России создадут систему телеметрии и мониторинга для газовой отрасли

Телеметрия позволяет осуществлять удаленную передачу данных из недоступных точек в системы управления информацией для сбора и анализа. Большинство компаний используют телеметрию для постоянного управления промышленными процессами, такими как поставка коммунальных услуг, очистка сточных вод, управление автопарком, производство напитков и консервирование, сельское хозяйство и многое другое. Без телеметрии многие процессы, окружающие эти отрасли, стали бы неэффективными, не практичными и затратными. Поскольку компании продолжают искать способы оптимизации своих текущих операций в будущем, телеметрия станет более важной, чем когда-либо.

По информации ТАСС, вместе с тем в сегменте оборудования для электрохимической защиты компания завершила вывод на рынок нового продукта - блока измерения потенциала для станций катодной защиты газопроводов.

Выручка промышленного холдинга в 2023 г. выросла на 11% относительно 2022 г. и составила 17,3 млрд руб. В частности, выручка сегмента «Электротехническое приборостроение», в котором будет вестись разработка системы автоматизированного мониторинга за состоянием газотранспортной сети, увеличилась на 46% и составила 13,3 млрд руб.

В промышленный холдинг «Энергомера» входит шесть заводов, на которых задействовано порядка 4 тыс. сотрудников. Российский многоотраслевой производственный холдинг ведет бизнес в трех независимых отраслях - электротехническое приборостроение, производство синтетического сапфира и компонентов из него для высокотехнологичных применений, а также сельскохозяйственное производство. Включает в себя 7 заводов, расположенных в России, Белоруссии, Украине и Китае, сельскохозяйственные предприятия в Ставропольском крае, а также два корпоративных института - электротехнического приборостроения и электронных материалов. Холдинг «Энергомера» является крупнейшим в мире производителем синтетического сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и единственным в Европе производителем паст для металлизации солнечных элементов, входит в тройку крупнейших производителей электронных счетчиков электроэнергии в России. В состав концерна «Энергомера» входят предприятия: Акционерное общество (АО) «Электротехнические заводы «Энергомера»». Группа компаний «Монокристалл». АО «Агрохолдинг Энергомера».

Системы телеметрии для газовой отрасли

Нефтегазовая отрасль является одной из самых быстрорастущих групп Industrial Internet of Things (IIoT) в рамках более крупного сектора коммунальных услуг. IIoT – это система объединенных компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных (производственных) объектов. В наши дни нефть и газ вместе приносят более $3 трлн дохода по всему миру. Однако, несмотря на постоянно растущий мировой спрос на нефть и газ, компании, которые производят и распределяют эти товары, не могут довольствоваться бездействием. Отрасль всегда находится в состоянии изменения. В современную эпоху компании должны учитывать такие элементы, как улучшение операций, оптимизация производства, повышение финансовой эффективности, поиск лучших талантов и автоматизация процессов.

Нефть и газ работают в некоторых из самых отдаленных мест в мире. По этой причине мониторинг активов и предиктивное обслуживание, здоровье работников и управление цепочками поставок лучше всего осуществлять издалека. Сегменты «Разведка и Добыча», midstream (принадлежат предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, а также организации, которые осуществляют продажу выпущенной продукции) и downstream (переработка нефти, распределение и продажа конечных нефтепродуктов) этих секторов выигрывают от бесшовной структуры IIoT, поскольку она создает связанную экосистему в рамках всей инфраструктуры.

Различные компании создают решения для удаленного мониторинга резервуаров для систем впрыска химикатов и резервуаров ISO, которые предоставляют аналитику на удаленных объектах. Данные включают ключевые показатели эффективности, такие как ежедневные темпы впрыска, в дополнение к видимости цепочки поставок. Мониторинг резервуаров в сочетании с отраслевыми сенсорными интерфейсами, беспроводным подключением и облачной аналитикой позволяет бизнесу предоставлять дополнительные телеметрические решения, такие как обнаружение разливов и удаленная эксплуатация оборудования. В прошлом, когда многие из этих операций и многое другое стоили бы намного дороже, удаленный мониторинг телеметрии позволяет нефтегазовой отрасли делать больше за меньшие деньги.