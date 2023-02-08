Участники московской программы тестирования инноваций заключили контракты более чем на 500 млн рублей

Московская программа пилотного тестирования инноваций за три года существования стала одной из крупнейших в мире по числу задействованных площадок. Их уже более 200, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Испытания в столице сейчас проходит почти 100 российских разработок — рекордное количество за все время с момента запуска проекта.

В реальных условиях предприниматели проверяют на городских и коммерческих объектах свои продукты, оценивают их конкурентоспособность, получая обратную связь от потребителей. А организации, на базе которых проходят эти исследования, первыми знакомятся с перспективными технологиями.

«Возможности для тестирования инноваций предоставляют предприятия из 18 отраслей: информационных технологий, культуры, образования, медицины, строительства, промышленности и других. За три года в рамках городской программы инициировано больше 300 испытаний. Свыше 200 из них уже завершены. Благодаря проекту бизнес заключил контракты на сумму 600 млн руб. и привлек 800 млн руб. инвестиций», — отметила Наталья Сергунина.

В качестве площадок тестирования с программой сотрудничают такие крупные игроки российского рынка, как РЖД, «Билайн», X5 Group, банк «Открытие», а также различные государственные организации.

Во Дворце творчества детей и молодежи на Миусах сейчас испытывается уникальная пространственная акустическая система. Она воспроизводит объемный звук, по качеству не уступающий технологии Dolby. При этом российская разработка в разы дешевле, при производстве используются только отечественные комплектующие. Новая техника может применяться в арочных, купольных и любых других сложных архитектурных сооружениях.

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе тестируется передовая система экомониторинга на основе искусственного интеллекта. Она анализирует окружающую среду по ряду параметров (температура, влажность, освещенность, содержание углекислого газа, уровень пыли и другие) и автоматически управляет приборами, отвечающими за вентиляцию (кондиционеры, системы проветривания и очистки воздуха), то есть включает и выключает их самостоятельно для оптимизации микроклимата в помещениях. Вуз уже принял решение о дальнейшем внедрении у себя этого продукта.

В реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде испытывалась отечественная инновационная разработка для диагностики и реабилитации — комплекс, состоящий из большого экрана, на который выводятся упражнения, и сенсорных датчиков для мониторинга количества и качества выполняемых движений. Система дает возможность врачам оценивать результативность курса, а пациентам — следить за своим прогрессом. Сегодня это решение применяется в медицинских учреждениях по всей стране, оно помогает восстанавливаться после инсульта, церебрального паралича и различных операций.

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Московская программа пилотного тестирования инноваций не раз отмечалась международным и российским экспертным сообществом. «Проект стал одним из лидеров “Смартеки” — платформы Агентства стратегических инициатив, где совместно с Минэкономразвития при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России были собраны лучшие практики для тиражирования в регионах. Например, программа пилотного тестирования инновационных решений уже реализуется в Тюменской области и готовится к запуску в Ставропольском крае», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В Москве с апреля 2022 г. также начали выделять гранты для столичных технологических компаний, проверяющих свои разработки на объектах городской инфраструктуры. Это сделало программу еще более привлекательной, поскольку предприниматели теперь могут компенсировать расходы на испытание инновационной продукции до 2 млн руб.

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Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, учрежденное столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Организация предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки, в том числе международные. Проекты агентства помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои разработки, привлекать инвестиции и находить заказчиков.