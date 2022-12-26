Россию захлестнула волна поддельных отечественных ПК и серверов

На российский рынок хлынули контрафактные ПК, серверы и другая техники российских брендов. Это может быть одним из следствий ухода из страны иностранных вендоров. У злоумышленников есть целая схема распространения «железа». Производители фиксируют случаи распространения подделок во многих регионах России, но по-настоящему массовой проблема пока не стала. Эксперты полагают, что ее можно решить при помощи обязательной маркировки радиоэлектронной продукции.

Поддельное импортозамещение

В России на фоне ухода из страны иностранных вендоров техники стал набирать обороты тренд на выпуск подделок отечественных «железных» решений. Как пишет ТАСС, мошенники стали выпускать поддельные компьютеры и серверы российских брендов, в том числе «Гравитон» и iRU.

Факт рост числа поддельных ПК и серверов с логотипом отечественного вендора на корпусе подтвердила глава консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. О проблеме она сообщили в своем письме замглавы российского Минпромторга Василию Шпаку.

«Российские разработчики и производители вычислительной техники по итогам 2022 г. сообщают о существенном росте контрафактной вычислительной техники, реализуемой под видом отечественных брендов. Так, юристы компании “Деловой офис” в 2022 г. зафиксировали кратный рост случаев поставки контрафактной продукции iRU», – говорится в письме.

Легостаева сделала особый акцент на огромных темпах роста выпуска поддельной продукции. «Если в прошлые периоды количество измерялось единичными случаями, то в этом году это десятки», – написала она в своем письме.

«Вычислительная техника» – довольно крупный отечественный консорциум. В список его учредителей входят компании «Аквариус», «Булат», «Деловой офис», «Депо электроникс», «КНС групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Национальные технологии» и «Элемент».

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Консорциум создавался при непосредственном участии российских властей. В частности, посильную поддержку оказывал Минпромторг. В августе 2022 г. представители консорциума заявили, что считают необходимым на уровне закона засекретить информацию о российских разработчиках ЭВМ в связи с иностранными санкциями.

Никто не застрахован

По информации агентства, мошенники, промышляющие сборкой и распространением поддельной вычислительной техники российских брендов, не ограничиваются каким-нибудь одним регионом для сбыта своей продукции. Например, компания «ICL-техно» выявила факты продажи поддельной электроники ICL как минимум в пяти регионах России. В настоящее время все они изучаются в ходе доследственной проверки.

И подобных случаев масса. Судя по всему, мошенники стараются выпускать подделки техники известных в России брендов. Так, в компании «Новый IT-проект» осведомлены, по меньшей мере, о 10 случаях поставки техники принадлежащей ей марки «Гравитон». Здесь неизвестные развернули свой бизнес на полную мощность – они выпускали и серверы, и ноутбуки, и даже полноценные автоматизированные рабочие места.

Пользователи вне опасности

Мошенники выработали целую схему по распространению своей продукции, но не среди обычных потребителей. Техника российских брендов, как правило, мало интересует россиян для использования в домашних условиях. Они по-прежнему предпочитают приобретать продукцию иностранных брендов, к которым за прошедшие десятилетия давно привыкли, хотя многие из них при первой возможности сбежали из России и возвращаться пока не собираются.

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Основная целевая аудитория российской электроники – это государственные компании. Схема злоумышленников начинается с поиска выписки на товар случайного отечественного бренда в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП). После этого они подают заявку на участие в тендере на поставку товара, к которой прикладывают эту выписку.

В дальнейшем они используют фальшивые эксплуатационные документы, но иногда им все же приходится закупать подлинную российскую электронику, чтобы у них была возможность дальнейшего участия в конкурсных процедурах. По словам Легостаевой, затем такая техника дорабатывается в кустарных условиях, что приводит к потере гарантии производителя на нее.

Еще не все потеряно

По словам Легостаевой, пока рано говорить о гигантских масштабах распространения подделок российской электроники. Она отметила, что количество выявленных подделок пока несущественное, но добавила, что они могут негативно отразиться на репутации производителей.

«Контрафактная продукция наносит ущерб репутации как отдельных производителей, так и отрасли вычислительной техники в целом, – написала Легостаева в своем письме. – Цель нашего письма – привлечь внимание регулятора и заказчиков к этой ситуации и обозначить, какие меры можно принять для устранения данного явления или как минимум минимизации возникающих рисков».

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Глава консорциума «Вычислительная техника» отметила, что российские компании начали самостоятельно бороться с ростом контрафакта. Это, в том числе, различные технические средства проверки подлинности товара и системы проверки серийных номеров.

В качестве дополнительной меры борьбы с подделками Легостаева упомянула маркировку радиоэлектронной продукции. Как сообщал CNews, о планах властей сделать такую маркировку обязательной стало известно еще в августе 2021 г.