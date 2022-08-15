Москва проведет акселерационную программу для перспективных стартапов со всей страны

В Москве открыт набор участников в программу «Московский акселератор». Она пройдет на базе технохаба «Старт хаб» на «Красном Октябре». Российским технологическим стартапам с высоким потенциалом роста помогут найти партнеров среди известных корпораций и привлечь инвестиции. Подать заявку можно до 31 августа 2022 г. на сайте Агентства инноваций Москвы.

«Программа начнется 5 сентября. Принять в ней участие смогут 150 стартапов, которые отберут эксперты. Предпринимателям расскажут, как находить партнеров и привлекать финансирование, наставники будут проводить индивидуальные консультации. Итоги акселератора подведут в начале декабря. 20 лучших проектов презентуют инвесторам», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на mos.ru.

Она отметила, что на программу приглашают стартапы со всей России с оборотом более 30 млн руб. за последние три года. Результаты отбора опубликуют до 4 сентября.

«Среди партнеров программы “Московский акселератор” — больше 20 крупных компаний из разных отраслей. Участники проекта смогут показать им свои решения и договориться о пилотном тестировании, обменяться лучшими практиками и найти дополнительные возможности для сотрудничества», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития, созданный столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет городские структуры и технологические компании, чтобы они могли вместе создавать, тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и решения.

C 2020 г. МИК провел 14 технологических конкурсов в разных сферах. Участникам удалось привлечь инвестиции на сумму более 1,1 млрд руб., протестировать и внедрить свои решения в банковской, нефтегазовой, металлургической и других отраслях.

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России.