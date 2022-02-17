Полевые испытания системы по управлению производственным данными стартовали в подразделении «Норникеля» в Забайкалье

«Норникель» последовательно реализует программу повышения операционной эффективности, для чего на производстве и в бизнес-деятельности активно применяют цифровые технологии «Индустрии 4.0». Совместный проект Быстринского ГОКа «Норникеля» и ИТ-компании «Крок» решает эти задачи за счет внедрения системы мониторинга и создания единого каталога технологических данных.

Важнейшими производственными задачами горнодобывающих предприятий являются эффективная эксплуатация оборудования и оперативное реагирование на любые технологические отклонения. Современный бизнес внедряет цифровые сервисы и цифровых двойников на базе предиктивной аналитики и технологии Big Data. Для максимально точного результата критически важно, чтобы показания, на основе которых делаются прогнозы, были качественными, достоверными и исчерпывающими.

В 2021 г. на Быстринском ГОК стартовал пилотный проект, целью которого стало внедрение на предприятии системы оперативного мониторинга качества технологических данных и единого каталога данных. Контроль качества позволяет заблаговременно выявлять потенциальные проблемы в наборе показателей и параметров, а централизованный каталог обеспечивает единый источник унифицированной информации.

Специалистами ИТ-компании «Крок» совместно с командой Центра цифровых технологий и данных были проработаны основные сценарии сбора технологических данных и потенциальных проблем. Пилотным стал участок дробления и измельчения руды. На переделе внедрена система, которая позволяет отслеживать сотни показателей в режиме, близком к реальному времени. Технология способствует превентивному выявлению некорректно работающего измерительного оборудования и повышению скорости принятия управленческих решений. Расчетный эффект от внедрения технологии выражен в сокращении времени на обнаружение некорректных показателей на 30%.

В процессе реализации проекта был разработан каталог данных, выполнено описание более 40 показателей, интегрированы метаданные из корпоративного озера данных. Потенциальный эффект от внедрения единого источника данных на обогатительной фабрике оценивается в сокращении трудозатрат бизнес-пользователей и аналитиков более чем в пять раз.

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«“Норникель” - это, прежде всего, высокотехнологичный производственный холдинг, на котором непрерывно внедряются новейшие технологии, применяются цифровые двойники процессов, сервисы предиктивной аналитики. В подразделениях группы регулярно ведутся работы по трансформации стандартов и процессов, направленных на повышение эффективности и безопасности производства, качества выпускаемой продукции, оптимизации затрат. С этой целью мы совместно с “Крок” реализуем ряд проектов по цифровизации», - сказал вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.

«На текущий момент в наших производственных подразделениях стартовало большое количество цифровых проектов, которые позволят нам сделать качественный скачок в повышении эффективности производственных процессов. Для реализации столь масштабных планов по цифровизации производства нам необходимо упростить процессы, связанные с аналитикой данных, обеспечить единый доступ к ним как для сотрудников на производственной площадке, так и для Data Scientist, которые непосредственно заняты предиктивным моделированием. Формированиеновых подходов к управлению данными позволит нам добиться этих целей», - отметила Лиана Ермишина, директор департамента информационных технологий «Норникеля».

«“Норникель” последовательно внедряет технологии и трансформирует производственные и технологические процессы, продолжая укреплять свой статус цифрового предприятия. Мы со своей стороны обеспечиваем всестороннее сопровождение заказчика и непрерывность его деятельности на пути к построению интеллектуального производства», - сказал Олег Терехов, заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ-компании «Крок».