ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустит новые облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon Gold пятого поколения. В рамках услуг публичного облака VMware и vStack станут доступны три новые конфигурации на базе процессоров нового поколения. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Каждый облачный сегмент будет ориентирован на разные типы рабочих нагрузок.

Публичное облако VMware переведено на Xeon Gold 6548N, которые обеспечивают 32 вычислительных ядра на сокет. Это особенно важно для виртуализированных сред с высокой плотностью размещения, включая инфраструктуру корпоративных приложений, VDI, а также сценарии, где требуется масштабируемость и эффективное распределение ресурсов.

Российская облачная платформа vStack использует Xeon Gold 6544Y — сбалансированные по производительности и энергопотреблению процессоры. Они подходят для универсальных нагрузок, таких как разработка и тестирование ПО, работа с контейнеризированными средам и, например, Kubernetes, а также запуск прикладных сервисов, где важна оптимизация по стоимости на ядро.

Для клиентов с критичными к частоте задачами, включая однопоточные приложения и ERP-системы, компания планирует внедрить процессоры Xeon Gold 6534 с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц. Такая конфигурация будет особенно эффективна для нагрузок типа «1С», и других сервисов, в которых производительность на одно ядро напрямую влияет на скорость отклика и общее качество работы.

Процессоры пятого поколения поддерживают технологию All Core Turbo Boost, которая позволяет одновременно увеличивать частоту всех ядер процессора. Это обеспечивает предсказуемую высокую производительность даже при пиковых нагрузках — без просадок, характерных для предыдущих поколений. Новые процессоры обеспечивают повышенную производительность бизнес-приложений за счет расширенного набора процессорных инструкций и увеличенного количества вычислительных ядер, что позволяет клиентам создавать более мощные виртуальные машины и эффективнее обрабатывать ресурсоемкие задачи.

«Запуск новых облачных сегментов на процессорах пятого поколения делает передовые вычислительные технологии доступными для широкой аудитории. Ранее в ITGlobal.com такие процессоры применялись преимущественно в линейке Intel Xeon Platinum в рамках крупных частных проектов. Теперь те же архитектурные преимущества стали доступны и в публичном облаке на базе более доступной линейки Intel Xeon Gold. Новые процессоры позволяют создавать конфигурации с высокой плотностью вычислительных ресурсов, повышать производительность виртуальных машин и поддерживают расширенные инструкции, критически важные для современных сценариев виртуализации», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.