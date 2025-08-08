Разделы

Техника
|

ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустит новые облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon Gold пятого поколения. В рамках услуг публичного облака VMware и vStack станут доступны три новые конфигурации на базе процессоров нового поколения. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Каждый облачный сегмент будет ориентирован на разные типы рабочих нагрузок.

Публичное облако VMware переведено на Xeon Gold 6548N, которые обеспечивают 32 вычислительных ядра на сокет. Это особенно важно для виртуализированных сред с высокой плотностью размещения, включая инфраструктуру корпоративных приложений, VDI, а также сценарии, где требуется масштабируемость и эффективное распределение ресурсов.

Российская облачная платформа vStack использует Xeon Gold 6544Y — сбалансированные по производительности и энергопотреблению процессоры. Они подходят для универсальных нагрузок, таких как разработка и тестирование ПО, работа с контейнеризированными средам и, например, Kubernetes, а также запуск прикладных сервисов, где важна оптимизация по стоимости на ядро.

Для клиентов с критичными к частоте задачами, включая однопоточные приложения и ERP-системы, компания планирует внедрить процессоры Xeon Gold 6534 с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц. Такая конфигурация будет особенно эффективна для нагрузок типа «», и других сервисов, в которых производительность на одно ядро напрямую влияет на скорость отклика и общее качество работы.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Процессоры пятого поколения поддерживают технологию All Core Turbo Boost, которая позволяет одновременно увеличивать частоту всех ядер процессора. Это обеспечивает предсказуемую высокую производительность даже при пиковых нагрузках — без просадок, характерных для предыдущих поколений. Новые процессоры обеспечивают повышенную производительность бизнес-приложений за счет расширенного набора процессорных инструкций и увеличенного количества вычислительных ядер, что позволяет клиентам создавать более мощные виртуальные машины и эффективнее обрабатывать ресурсоемкие задачи.

«Запуск новых облачных сегментов на процессорах пятого поколения делает передовые вычислительные технологии доступными для широкой аудитории. Ранее в ITGlobal.com такие процессоры применялись преимущественно в линейке Intel Xeon Platinum в рамках крупных частных проектов. Теперь те же архитектурные преимущества стали доступны и в публичном облаке на базе более доступной линейки Intel Xeon Gold. Новые процессоры позволяют создавать конфигурации с высокой плотностью вычислительных ресурсов, повышать производительность виртуальных машин и поддерживают расширенные инструкции, критически важные для современных сценариев виртуализации», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Лед тронулся. Компании по всему миру отказываются от Windows в пользу ОС Linux

Технологии без прибыли: почему так сложно переходить на автономные грузовики

В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще