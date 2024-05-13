Сервер российского вендора «DатаРу» прошел сертификацию и показал высокую производительность при работе с SAP HANA

Компания «DатаРу», российский вендор технологических решений и сервисов, прошла сертификации линейки серверов БСХ для высокоскоростной аналитической платформы SAP HANA. Серверы линейки БСХ продемонстрировали надежность и производительность при проведении тестов в бенчмарке SAP HANA BW. Это позволит клиентам компании эффективно использовать SAP HANA для решения своих бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Сервер БСХ16 показал высокую производительность в бенчмарке SAP HANA BW – SAP HANA Standard Version 3. Сервер на базе 16 ЦПУ Intel Xeon Platinum 8490H 1,9 ГГц, суммарно 960 ядер/1920 потоков и 32768 ГБ DRAM памяти способен выполнять 6431 Query запросов в час на наборе данных в 55,9 млрд записей.

Сервер «DатаРу» БСХ — готовое преднастроенное решение, оптимальное для компаний с большими массивами данных и сложной ИТ-инфраструктурой. Линейка предназначена для работы с высоконагруженными системами и приложениями, проектов, связанных с виртуализацией, гиперконвергенцией, консолидацией и внедрением корпоративного искусственного интеллекта. Благодаря своей архитектуре серверы поддерживают высокую скорость аналитических операций в режиме реального времени, в том числе in-memory вычисления.

Серверы линейки «DатаРу» БСХ поддерживают от 2 до 32 центральных процессоров, до 4 ТБ ОЗУ на каждый двухпроцессорный модуль, модули памяти DDR5 объемом до 128 ГБ, сетевые адаптеры до 200 Гбит/с, а также RAID-контроллеры. В каждом вычислительном модуле — накопители последнего поколения PCIe Gen5, способные работать с мощными видеокартами.

«Мы уверены, что сертифицированный сервер «DатаРу» для SAP HANA станет надежным инструментом для наших клиентов. Решение позволит эффективно обрабатывать большие объемы данных, улучшать бизнес-аналитику и в конечном счете повышать эффективность бизнес-операций в целом», — сказал Алексей Коваленя, технический директор «DатаРу».

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«DатаРу» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит оборудование для базовой ИТ-инфраструктуры, а также предоставляет услуги в области консалтинга, сервисной поддержки и облачных сервисов.