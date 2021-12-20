«Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак

АО «ГЛОНАСС» использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-солар» для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC подключены объекты системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных происшествиях «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-солар».

В рамках проекта «Ростелеком-солар» также обеспечивает соответствие требованиям №187-ФЗ – о безопасности КИИ. В частности, в ближайшее время Solar JSOC начнет передавать в ГосСОПКА данные об инцидентах в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) находятся в фокусе внимания высококвалифицированных кибергруппировок. По оценке «Ростелеком-солар», в 2021 году 92% таких сложных, целевых атак были направлены именно на сегмент КИИ. При этом АРТ-атаки на критические инфраструктуры не только могут привести к многомиллионным финансовым потерям и техническим сбоям, но и угрожают безопасности граждан. Так, к «ЭРА-ГЛОНАСС» сегодня подключено более 8 млн транспортных средств, время передачи информации о происшествии в экстренные службы через систему не превышает 19 секунд. Автоматизированное информационное взаимодействие «ЭРА-ГЛОНАСС» с «Системой-112» в настоящее время обеспечено уже в 70 регионах.

«Для АО “ГЛОНАСС” как для субъекта КИИ и оператора государственной информационной системы “ЭРА-ГЛОНАСС”, задействованной для экстренного реагирования и спасения жизни людей при дорожно-транспортных происшествиях на всей территории России, критически важным является получение оперативной информации об инцидентах и событиях информационной безопасности на инфраструктуре в круглосуточном режиме. Это позволяет более эффективно выявлять и устранять инциденты информационной безопасности, актуальные угрозы, а также повышать уровень компетенций и осведомленности профильных технических специалистов о новых направлениях и видах компьютерных атак, проводимых в отношении инфраструктуры АО “ГЛОНАСС”, таким образом обеспечивая стабильно высокий уровень кибербезопасности в компании. Вариант создания собственного центра мониторинга событий безопасности, функционирующего в круглосуточном режиме, потребовал бы значительных финансовых вложений, а также существенного увеличения штата профильных специалистов, поэтому в АО “ГЛОНАСС” остановились на более оптимальном варианте сервисной модели Solar JSOC компании “Ростелеком-солар”. Внедрение данной услуги в 2021 г. уже позволило оперативно выявить и нейтрализовать более 150 киберинцидентов в инфраструктуре АО “ГЛОНАСС”, при этом значительно снизив нагрузку на профильных специалистов подразделения информационной безопасности, что способствовало более равномерному распределению их функциональной загруженности на другие стратегически важные задачи», — отметил Евгений Сажнев, руководитель направления развития инфраструктуры ИБ компании АО «ГЛОНАСС».

Сервис мониторинга предоставляется АО «ГЛОНАСС» по облачной модели. На инфраструктуре заказчика установлен модуль для сбора событий, которые обрабатываются уже в SIEM-системе, расположенной в облаке «Ростелеком-солар». В SIEM поступают данные о сетевой, хостовой и пользовательской активности. В частности, используются такие сценарии выявления инцидентов ИБ, как срабатывание СЗИ, эксплуатация известных уязвимостей, запуск нелегитимного и подозрительного ПО на хостах и использование TOR-утилит, контроль входа под учетными записями администраторов, мониторинг подключения к сетям через VPN и многое другое.

Эксперты Solar JSOC анализируют собранную информацию, ищут взаимосвязи между событиями. При выявлении аномалий или нарушений политик безопасности проводится первичное расследование и оценка инцидента, а также выдаются рекомендации по его ликвидации. При необходимости специалисты Solar JSOC проводят комплексное расследование сложных инцидентов.

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«Атаки высококвалифицированных злоумышленников крайне сложно детектировать, так как они используют техники обхода базовых средств защиты и не оставляют следов присутствия в журналах событий. Выявлять цепочки событий необходимо по косвенным признакам и неочевидным срабатываниям. Особенно важно, что владельцы таких критических инфраструктур, как “ЭРА-ГЛОНАСС”, понимают опасность нарастающей киберугрозы и выбирают более продвинутые варианты защиты. — отметил Алексей Павлов, директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-солар». — Для анализа инцидентов Solar JSOC использует собственную ежедневно обновляемую базу индикаторов и знаний о киберугрозах (Threat Intelligence), информацию с сети сенсоров и ханипотов по всей стране, результаты пентестов, данные от сторонних SOC и CERT, вендорские подписки, а также данные регуляторов».

«Ростелеком-солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

АО «ГЛОНАСС» - оператор государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»), предназначенной для повышения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях. Стратегической целью АО «ГЛОНАСС» является удовлетворение потребностей государства, участников дорожного движения, иных физических и юридических лиц в информационно-навигационных услугах, предоставляемых с использованием ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для спасения жизни и здоровья участников дорожного движения в экстренных ситуациях, а также в интересах государственных и иных информационных систем, поддержание и развитие технологической инфраструктуры ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», создание на ее основе новых информационных и навигационных технологий, расширение качества и количества оказываемых услуг.