«1С:УНФ. Управление пищевым производством» прошло сертификацию и готовится к выходу

Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» планирует выпустить решение для небольших и средних пищевых предприятий. «1С:УНФ. Управление пищевым производством» уже получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Центр разработки «1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» для нового решения «1С:УНФ. Управление пищевым производством». Пройденная сертификация подтверждает соответствие качества разработки продукта стандартам фирмы «» и его совместимость с другими решениями «1С».

«1С:УНФ. Управление пищевым производством» — это решение, разработанное на основе типовой конфигурации «Управление нашей фирмой» редакции 3.0.

Новое решение учитывает отраслевую специфику пищевых производств разной направленности – молочное, мясное, рыбное, кондитерское, масложировое, напитки, готовые блюда и кулинария, заморозка, переработка плодоовощной продукции и др.

В одной программе можно управлять всеми бизнес-процессами: от закупок и продаж до учета производственных операций и расчета сдельной заработной платы. Реализованы гибкие механизмы планирования производства, учета по цехам, управление сменными заданиями для производственного персонала.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Руководители получают готовые аналитические отчеты, а актуальные данные можно смотреть непосредственно со смартфона.

Программа работает с торговым оборудованием и государственными системами маркировки и контроля, а данные легко переносятся в «1С:Бухгалтерию».

Алексей Павлов, руководитель направления по автоматизации предприятий общепита, «1С-Рарус»: «Несмотря на большое количество на рынке небольших и средних пищевых предприятий, для них не было готового тиражного решения. Основная цель выпуска нового решения — предложить готовый инструмент цифровизации, адаптированный под производственные задачи пищевого предприятия. «1С:УНФ. Управление пищевым производством» уже прошло сертификацию и успешно внедряется на пилотных объектах, где заменяет устаревшие системы управления и улучшает производственные показатели».

