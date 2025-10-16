Разделы

Вышел новый сервис «1С-Рарус:Диаграммы»

«1С-Рарус» выпустил новый сервис, который позволяет получать дополнительную визуализацию непосредственно в программах «1С». Сервис облегчает анализ больших объемов данных и упрощает процесс принятия решений за счет простых и наглядных картинок, которые можно дополнить расшифровками. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Новый сервис «1С-Рарус: Диаграммы» будет полезен директорам, руководителям направлений, менеджерам и бизнес-аналитикам. Анализ может проводиться по любым выбранным показателям: продажи, финансовые результаты, эффективность работы сотрудников и другие ключевые метрики.

Инфографика формируется непосредственно в привычном интерфейсе программ на платформе «1C:Предприятие 8». Сервис работает как на компьютере, так и в мобильном приложении, что позволяет использовать его в любом месте, когда необходим оперативный доступ.

«1С-Рарус: Диаграммы» можно использовать в двух вариантах: в виде отдельной программы, куда можно загрузить данные и на их основании строить графики; в качестве подсистемы, встраиваемой в базу данных «», остается только перейти в «Режим диаграмм» и запустить визуализацию данных.

В решении поддерживаются различные типы графиков — круговые, линейные, столбчатые, комбинированные, анимированные диаграммы вида «гонка серий» и отдельно взятые показатели в виде одной цифры (например, выручки) – в том числе и в виде шкалы по достижению планового значения.

Для улучшения восприятия и персонализации легко подобрать подходящие цветовые сочетания, оформление заголовков и подписей. Сервис позволяет настраивать дашборды и отслеживать целевые показатели, используя интерактивную анимацию. Построение инфографики не перегружает систему, обеспечивая при этом быстрый визуальный анализ данных.

Алексей Павлов, руководитель направления автоматизации предприятий питания, «1С-Рарус»: «Мы создали "1С-Рарус: Диаграммы" как ответ на растущий запрос бизнеса — быстро визуализировать данные в понятной, наглядной форме. Наш сервис уже успели оценить пользователи отраслевых программных продуктов "1С-Рарус" для общепита и гостиничного бизнеса — для них мы разработали набор преднастроенных отчетов. Сервис позволяет пользователю буквально за пару минут построить понятный график, помогающий принять решение, — без программиста и сложных настроек».

