Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
Сбербанк открывает доступ к ИИ-платформе для ученых

Центр AI для науки Сбербанка объявляет о запуске облачной платформы «ИИ для науки» (AI for science), предназначенной для ученых и исследователей. Эта разработка позволяет объединить весь цикл научного процесса в едином месте, обеспечивая удобство и эффективность на каждом этапе исследовательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В платформу интегрированы различные ИИ-инструменты, в том числе для анализа больших объемов данных. Это позволяет ученым обрабатывать массивы информации за считанные минуты, тогда как раньше этот процесс мог занимать часы, дни или даже месяцы.

Особое внимание Центр AI в науке уделяет созданию ИИ-агентов, которые будут способны самостоятельно вести работу, прорабатывать гипотезы и готовить полноценные исследования. Научные руководители получают практически неограниченный ресурс ИИ-сотрудников, готовых реализовать поставленные задачи в кратчайшие сроки. Это, в числе прочего, решает и проблему нехватки научных кадров.

Алексей Шпильман, управляющий директор-руководитель Центра AI для науки Сбербанка: «ИИ – это очень мощный инструмент, который эффективность труда ученых может повысить кратно и даже на порядки, и мы задались целью дать возможность всем нашим ученым дать удобный доступ к этому инструменту. Модули нашей платформы помогают на всех этапах исследовательского процесса: анализ информации, проведение исследований и представление его результатов. В процессе тестирования мы уже увидели, как процессы, которые раньше занимали недели или месяцы, на платформе можно осуществить за часы».

