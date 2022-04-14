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Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПО

С начала 2022 г. «Ростелеком» зарегистрировал две системы собственной разработки – «Единую интеграционную платформу» (ЕИП) и New Trouble Ticket Managment (NTTM) – в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

«Единая интеграционная платформа» (ЕИП) — программно-аппаратный комплекс, включающий в себя всю необходимую инфраструктуру для взаимодействия между системами предприятия промышленного уровня, включая компоненты Enterprise Service Bus (ESB), Master Data Management (MDM) и информационные системы.

New Trouble Ticket Managment (NTTM) — полнофункциональная система управления инцидентами в сетях связи. Функциональность системы предусматривает регистрацию клиентских и сетевых инцидентов, расчет сроков и контроль над выполнением работ по их устранению, а также гибкую настройку бизнес-процессов в соответствии с требованиями заказчика.

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Цифровизация

«“Ростелеком” ведет разработку собственных технологически независимых ИТ-продуктов как для внутреннего использования, так и для клиентов. И мы продолжаем активно следовать своим стратегическим задачам: активно создаем и обновляем технологические платформы, выступаем драйвером цифрового развития отрасли и выполняем постановления Правительства РФ по развитию рынка отечественного ПО и импортозамещения», — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.

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