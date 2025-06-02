Отечественная платформа управления цифровой средой автомобиля разрабатывается для повышения технологической независимости российского автопрома и предоставления нового уровня клиентского опыта. ОС «Аврора Автомобильная» служит основой для программного продукта «Аврора Авто», который представляет собой графический интерфейс пользователя, сервисы и магазин приложений. Платформа обеспечит автопроизводителям глубокую интеграцию с системами автомобиля для реализации широких функциональных возможностей мультимедийных и информационных продуктов.