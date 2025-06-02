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Ростелеком ОМП Аврора Автомобильная Аврора Авто


Отечественная платформа управления цифровой средой автомобиля разрабатывается для повышения технологической независимости российского автопрома и предоставления нового уровня клиентского опыта. ОС «Аврора Автомобильная» служит основой для программного продукта «Аврора Авто», который представляет собой графический интерфейс пользователя, сервисы и магазин приложений. Платформа обеспечит автопроизводителям глубокую интеграцию с системами автомобиля для реализации широких функциональных возможностей мультимедийных и информационных продуктов.

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «Ростелеком» представил отечественную систему управления цифровой средой автомобилей «Аврора Автомобильная» 4

Публикаций - 1, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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